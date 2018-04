Buktinja zahvatila više katova bolnice: 'Čuju se detonacije...'

Veliki požar buknuo je u zgradi jedne od najvećih bolnica u Istanbulu, koja se nalazi na području gradske četvrti Gaziosmanpaşa.

Kako se može vidjeti na videozapisima koje stanovnici Istanbula objavljuju na društvenim mrežama, iznad bolnice se nadvio crni, gusti dim, a na lice mjesta je poslano više vatrogasnih ekipa. Požar je zahvatio više katova zgrade.

#BREAKING: A Fire has erupted at a hospital in #Istanbul’s #Gaziosmanpaşa neighbourhood in #Turkey. pic.twitter.com/d8Sb6Lns2S