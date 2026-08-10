Veliki požar u Španjolskoj izvan kontrole, evakuirano 500 ljudi

Veliki šumski požar na jugozapadu Španjolske u ponedjeljak se širio izvan mogućnosti vatrogasaca da ga stave pod kontrolu, priopćile su regionalne vlasti, dok su visoke temperature i snažan vjetar poticali širenje drugih požara diljem zemlje. Požar u provinciji Huelvi, u pokrajini Andaluziji, dosad je zahvatio područje od gotovo 20.000 hektara.

Voditelj službi za izvanredne situacije Antonio Sanz rekao je novinarima da je gašenje požara u okolici tamošnjeg srednjovjekovnog grada Nieble poput "utrke s preprekama na duge staze“ te da bi moglo potrajati nekoliko dana.

Dodao je da snažni udari vjetra na zahtjevnom terenu raznose žar u svim smjerovima, zbog čega izbijaju nova, sekundarna požarišta.

Iz ugroženog područja evakuirano je gotovo 500 ljudi, dok se razmatraju i dodatne preventivne mjere, rekao je Sanz.

Nakon uzastopnih toplinskih valova koji su zahvatili velik dio Europe, mediteranska zemlja suočava se s razornom sezonom šumskih požara.

Prema procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS), u Španjolskoj je ove godine u oko 400 požara izgorjelo više od 244.000 hektara prirodnih područja, što je površina četiri puta veća od Zagreba.

To je ujedno i površina šest puta veća od izgorene u istom razdoblju prošle godine u Španjolskoj.

Diljem Europe rekordne vrućine i suše ovog ljeta, za koje znanstvenici kažu da ih dodatno pogoršavaju klimatske promjene, uzrokovale su ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije, pomorskom prometu i sustavima javnog zdravstva.

U Španjolskoj su aktivni i drugi šumski požari od kojih su zabrinjavajući oni u središnjoj provinciji Segoviji te u jugoistočnoj Castellónu.

U Segoviji je požar izbio u subotu nakon što se zapalilo vozilo na autocesti, te je prisilio 176 stanovnika dvaju naselja da napuste svoje domove.

Lokalne vlasti priopćile su u ponedjeljak da se situacija poboljšava nakon povećanja vlažnosti tijekom noći, ali bi velik broj stabala u krajoliku prekrivenom granitnim stijenama mogao otežati gašenje požara.

Požar u Castellónu je dosad zahvatio oko 800 hektara i doveo do evakuacije 900 ljudi. Požar je i dalje aktivan, ali je blizu stabilizacije nakon "vrlo povoljnih“ vremenskih uvjeta tijekom noći, priopćile su vlasti regije Valencije.