Obavijesti

News

Komentari 2
ALARMANTNO STANJE

Veliki požar u Španjolskoj izvan kontrole, evakuirano 500 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veliki požar u Španjolskoj izvan kontrole, evakuirano 500 ljudi
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon uzastopnih toplinskih valova koji su zahvatili velik dio Europe, mediteranska zemlja suočava se s razornom sezonom šumskih požara

Veliki šumski požar na jugozapadu Španjolske u ponedjeljak se širio izvan mogućnosti vatrogasaca da ga stave pod kontrolu, priopćile su regionalne vlasti, dok su visoke temperature i snažan vjetar poticali širenje drugih požara diljem zemlje. Požar u provinciji Huelvi, u pokrajini Andaluziji, dosad je zahvatio područje od gotovo 20.000 hektara.

Voditelj službi za izvanredne situacije Antonio Sanz rekao je novinarima da je gašenje požara u okolici tamošnjeg srednjovjekovnog grada Nieble poput "utrke s preprekama na duge staze“ te da bi moglo potrajati nekoliko dana.

Dodao je da snažni udari vjetra na zahtjevnom terenu raznose žar u svim smjerovima, zbog čega izbijaju nova, sekundarna požarišta.

RAZBIJEN LANAC Velika međunarodna policijska akcija: Uhićeno 78 osoba zbog krijumčarenja migranata
Velika međunarodna policijska akcija: Uhićeno 78 osoba zbog krijumčarenja migranata

Iz ugroženog područja evakuirano je gotovo 500 ljudi, dok se razmatraju i dodatne preventivne mjere, rekao je Sanz.

Nakon uzastopnih toplinskih valova koji su zahvatili velik dio Europe, mediteranska zemlja suočava se s razornom sezonom šumskih požara.

Prema procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS), u Španjolskoj je ove godine u oko 400 požara izgorjelo više od 244.000 hektara prirodnih područja, što je površina četiri puta veća od Zagreba. 

To je ujedno i površina šest puta veća od izgorene u istom razdoblju prošle godine u Španjolskoj. 

BRAVO, CURE! Naše mlade odbojkašice su još jednom senzacionalno došle do pobjede: Pala je i Španjolska
Naše mlade odbojkašice su još jednom senzacionalno došle do pobjede: Pala je i Španjolska

Diljem Europe rekordne vrućine i suše ovog ljeta, za koje znanstvenici kažu da ih dodatno pogoršavaju klimatske promjene, uzrokovale su ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije, pomorskom prometu i sustavima javnog zdravstva.

U Španjolskoj su aktivni i drugi šumski požari od kojih su zabrinjavajući oni u središnjoj provinciji Segoviji te u jugoistočnoj Castellónu.

U Segoviji je požar izbio u subotu nakon što se zapalilo vozilo na autocesti, te je prisilio 176 stanovnika dvaju naselja da napuste svoje domove.

Lokalne vlasti priopćile su u ponedjeljak da se situacija poboljšava nakon povećanja vlažnosti tijekom noći, ali bi velik broj stabala u krajoliku prekrivenom granitnim stijenama mogao otežati gašenje požara.

Požar u Castellónu je dosad zahvatio oko 800 hektara i doveo do evakuacije 900 ljudi. Požar je i dalje aktivan, ali je blizu stabilizacije nakon "vrlo povoljnih“ vremenskih uvjeta tijekom noći, priopćile su vlasti regije Valencije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena
TOMISLAV KLAUŠKI

Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

Kao što šute HDZ i njegovi internetski botovi, tako o ekocidu u Gospiću upadljivo šute svi oni dežurni domoljubi koji su huškanje protiv manjina i stranaca pretvorili u prijetvornu manifestaciju ljubavi prema domovini.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026