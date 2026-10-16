Na terenu su bili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, DVD-a Marija Bistrica i DVD-a Tugonica Podgrađe
POŽAR U HUMU BISTRIČKOM
VELIKI POŽAR U ZAGORJU Buknula štala sa životinjama
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Veliki požar buknuo je u Zagorju, u Humu Bistričkom oko 20.50 sati u petak. Radi se o požaru gospodarskog objekta, potvrdio nam je zapovjednik JVP Zabok. Kako neslužbeno doznaje Zagorje.com, gori drvena štala u kojoj su sijeno, ali i životinje.
Na terenu su bili vatrogasci, a očevid je u tijeku.
Na terenu su vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, DVD-a Marija Bistrica i DVD-a Tugonica Podgrađe.
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