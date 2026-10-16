VELIKI POŽAR U ZAGORJU Buknula štala sa životinjama

Veliki požar buknuo je u Zagorju, u Humu Bistričkom oko 20.50 sati u petak. Radi se o požaru gospodarskog objekta, potvrdio nam je zapovjednik JVP Zabok. Kako neslužbeno doznaje Zagorje.com, gori drvena štala u kojoj su sijeno, ali i životinje.

Na terenu su bili vatrogasci, a očevid je u tijeku.

Na terenu su vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, DVD-a Marija Bistrica i DVD-a Tugonica Podgrađe.