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TEŠKO LJETO

Veliki požari haraju Europom, Macron: 'Ovo je najgore od Drugog svjetskog rata'

Piše HINA,
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Veliki požari haraju Europom, Macron: 'Ovo je najgore od Drugog svjetskog rata'
Foto: Tom Nicholson
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak da se njegova zemlja suočava s najvećim šumskim požarima od Drugog svjetskog rata, dok vatrogasne službe u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu pokušavaju ugasiti požare.

Posjetivši vatrogasce koji gase požare u legendarnoj šumi Fontainebleau južno od Pariza, Macron je rekao da će ovo ljeto biti "teško", s time da su rekordi već oboreni prije vrhunca sezone šumskih požara. Javni tužitelji pokrenuli su istragu tvrtke i njezinih radnika koji su koristili električnu pilu dok su popravljali obližnju autocestu. Istražitelji vjeruju da je iskra s pile zapalila vegetaciju.

Vatrogasac volonter također je uhićen nakon što je priznao da je podmetnuo požar koristeći upaljač i benzin, dok je drugi muškarac nenamjerno izazvao požar bacivši opušak cigarete.

Vlasti u Španjolskoj rekle su da je požar u Aragonu već uništio 4500 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednog zemljišta. Regionalna vlada na sjeveroistoku zemlje rekla je da je požar u blizini sela Oresa i dalje izvan kontrole.

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Nekoliko obližnjih sela je evakuirano, dok su mediji izvijestili da je 500 ljudi pogođeno. Vlasti očekuju da će potrajati nekoliko dana da se požar stavi pod kontrolu.

Zbog šumskog požara u škotskom gorju također su evakuirani domovi, kampovi i drugi objekti. Britanski mediji izvijestili su da je požar izbio u srijedu ujutro i da je gorio tijekom noći u nacionalnom parku Cairngorms.

Do četvrtka popodne požar je stavljen pod kontrolu.

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