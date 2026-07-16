Veliki požari haraju Europom, Macron: 'Ovo je najgore od Drugog svjetskog rata'

Posjetivši vatrogasce koji gase požare u legendarnoj šumi Fontainebleau južno od Pariza, Macron je rekao da će ovo ljeto biti "teško", s time da su rekordi već oboreni prije vrhunca sezone šumskih požara. Javni tužitelji pokrenuli su istragu tvrtke i njezinih radnika koji su koristili električnu pilu dok su popravljali obližnju autocestu. Istražitelji vjeruju da je iskra s pile zapalila vegetaciju.

Vatrogasac volonter također je uhićen nakon što je priznao da je podmetnuo požar koristeći upaljač i benzin, dok je drugi muškarac nenamjerno izazvao požar bacivši opušak cigarete.

Vlasti u Španjolskoj rekle su da je požar u Aragonu već uništio 4500 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednog zemljišta. Regionalna vlada na sjeveroistoku zemlje rekla je da je požar u blizini sela Oresa i dalje izvan kontrole.

Nekoliko obližnjih sela je evakuirano, dok su mediji izvijestili da je 500 ljudi pogođeno. Vlasti očekuju da će potrajati nekoliko dana da se požar stavi pod kontrolu.

Zbog šumskog požara u škotskom gorju također su evakuirani domovi, kampovi i drugi objekti. Britanski mediji izvijestili su da je požar izbio u srijedu ujutro i da je gorio tijekom noći u nacionalnom parku Cairngorms.

Do četvrtka popodne požar je stavljen pod kontrolu.