Veliki problem poligona na Borongaju: 'Nude nam opciju koja nije adekvatna. Sramota'

U kojoj državi instruktori vožnje u autoškolama skupljaju novac i sami farbaju crte na poligonu. Toga ima samo kod nas, ispričao nam je instruktor vožnje Davor Vozab koji nam je objasnio da se instruktori u Zagrebu već godinama bore s velikim problemom na poligonu na Borongaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:24 Poligon na Borongaju | Video: 24sata Video

Rupe u asfaltu, jezero koje se stvori kada pada kiša, smeće nakon utakmica.. sve to popravljaju oni. Poligon im iznajmljuje Grad, a kako nam je ispričao, na njihove molbe im ne odgovaraju.

- Ovdje imamo tisuće problema. Mi smo već praktički osuđeni na odlazak odavde. Prošle godine, četvrtog travnja, imali smo prosvjed. Silom su nas htjeli maknuti, a mi smo, zapravo, najbrojniji i najveći poligon, ne samo u Zagrebu nego u Hrvatskoj. Taj dan smo otkazali sve ispite. Zapravo smo samo odgodili ono neizbježno - rekao je.

Razlog prosvjeda bilo je potencijalno preseljenje poligona na puno manji prostor na Žitnjaku.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na Žitnjaku, pokraj zelene tržnice, pripremili su nam novi poligon. Bili su tamo prometni vještaci i, kad su došli, samo su se nasmijali. Uvjeti su potpuno neadekvatni: brze ceste, s kandidatom već nakon pet ili šest sati morate izaći na Slavonsku aveniju, nema traka za ubrzavanje. Opasno do bola. Uz to je industrijska zona, hladnjače, robni terminali, stotine kamiona ulaze i izlaze Osim sigurnosti, zamislite tamo još stotinu vozila autoškola. Već je sada sve zakrčeno, pogotovo u prometnim špicama. Nastao bi potpuni kaos - ispričao nam je.

Većinom su njihovu kandidati osamnaestogodišnjaci, oko 80 posto njih. Tamo nemaju osnovne elemente za obuku. Ne mogu naučiti kružne tokove, pješačke prijelaze, različite uvjete vožnje.

Foto: 24sata

- Ovdje na Borongaju imamo Branimirovu, Ravnice, sporedne ulice i sve potrebno. Tamo tih elemenata nema, a kandidat bi trebao pokazati znanje na ispitu u gradskim uvjetima. Ovako bi stajali u koloni vozila i to je to. Borongaj je prometno puno dostupniji. Vlak staje na stanici Borongaj, tramvaj i autobus su odmah pokraj poligona. Današnji srednjoškolci i studenti imaju puno obaveza, kasne ili ne dolaze na sate. Možete zamisliti što bi bilo da moraju na Žitnjak, gdje su samo dvije autobusne linije i nema tramvaja. U jutarnjoj i popodnevnoj špici iz centra grada treba i sat vremena. A svi govore o sigurnosti, dok nas guraju u uvjete gdje je ona gotovo nemoguća - rekao je.

Foto: Privatni album

Drugi problem je, kako je rekao, stanje Borongaja. Ako u nedjelju bude lijepo vrijeme, instruktori će se sami organizirati i skupljati novac da pobojaju linije koje su nužne za jedan dijela ispita polaganja vožnje. Kad padne kiša, crte se uopće ne vide, a ispiti se održavaju kao da rade na livadi. Na ulazu se stvara jezero koje stoji godinama.

Foto: 24sata

- To jezero zna biti i širine 30 metara. Teško je raditi u takvim uvjetima. MUP radi pritisak na HAK jer su ispiti neregularni, i mi se slažemo da jesu. Kandidat treba raditi poligonske radnje po crtama, a crta nema. Da bismo produžili agoniju, sami skupljamo novac za boju i valjke. To nema nigdje, instruktori sami kupuju opremu i uređuju poligon - zaključio je.

Svjesni su da će, kad počne gradnja stadiona, vjerojatno morati otići, možda krajem ove ili početkom sljedeće godine.

- Ne bunimo se zbog stadiona, javni je interes, ali smatramo da smo i mi dio javnog interesa. Svi pričaju o sigurnosti mladih vozača, a nitko ništa konkretno ne nudi. Grad, kao vlasnik prostora, tvrdi da nije njihova dužnost farbati crte. A mi plaćamo mjesečnu naknadu po vozilu. Kad se to zbroji, riječ je o značajnom iznosu, a zauzvrat dobivamo neodržavanu površinu. Dovoljno bi bilo promijeniti nekoliko slivnika i riješiti odvodnju - rekao je.

Foto: 24sata

Zagreb, kao metropola, rekao je, ne može se usporediti s poligonima manjih gradova.

- Kad pogledate kakve poligone imaju Križevci ili Vinkovci, to su uređeni prostori. A Zagreb, kao metropola, nema pošten poligon od sto puta sto metara. Postoji još jedan prostor kod Prisavlja, ali to je zapravo parking zgrade i ne zadovoljava uvjete. Prošle godine smo napravili analizu i izračunali da se ovdje godišnje odradi oko 225 tisuća sati obuke. To je daleko najveći poligon u Hrvatskoj i najstariji. Za dvije ili tri godine navršit će se pedeset godina kako se ovdje obučavaju generacije vozača. Najviše boli ta nebriga - rekao je.

Foto: Privatni album

Na Žitnjaku je prostor uzak i skučen. Sve kategorije vozila, automobili, motocikli, kamioni, autobusi, bile bi praktički na metar jedna od druge. Kandidat je sam u vozilu, motorist je sam na motoru, instruktor ne može reagirati. Dovoljna je jedna pogreška i posljedice mogu biti ozbiljne.

- Ovdje na Borongaju, koliko god je loše i neodržavano, uvjeti su ipak višestruko bolji. Da se malo uloži. Riješi odvodnja, obnove crte i uvedu osnovne sigurnosne mjere, situacija bi bila puno prihvatljivija. Svi pričaju o europskim inicijativama za smanjenje smrtnosti u prometu, o partnerstvu i sigurnosti, a ne ulaže se ni euro da se osnovni uvjeti poboljšaju. Kad pada kiša, ispiti se održavaju "od oka". Kandidat ne smije dotaknuti crtu kotačem, a crte nema. Ispitivači rade po naputku, ali objektivno su to neregularni uvjeti - rekao je.

Foto: 24sata

Nakon utakmica prostor izgleda kao bojno polje. Staklo, boce, smeće. Prvo moraju čistiti da netko ne probuši gumu ili se ne poreže. Imaju i fotografije koje to potvrđuju.

- Naš cilj je da kandidat završi obuku u koliko-toliko normalnim uvjetima i bude spreman za samostalnu vožnju. Ako se obuka odvija u neprikladnim uvjetima, možda će položiti, ali neće biti spreman za stvarni promet. Na dnevnoj razini ovdje radi oko stotinu instruktora. To je između 600 i 1000 sati obuke dnevno, a godišnje oko 225 tisuća sati. I zato je nevjerojatno da se prostor ne može barem minimalno urediti. Godinama šaljemo dopise Gradu i nismo dobili konkretan odgovor. Prosvjedom smo samo kupili vrijeme, nadajući se da će se pronaći adekvatan prostor. No bojim se da se po tom pitanju ništa nije napravilo - rekao je.

O svemu smo upitali i Grad Zagreb. Odgovorili su nam samo na dio postavljenih pitanja. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

Svi prometni poligoni, uključujući i poligon na Borongaju, koriste se u skladu sa Zaključkom o davanju Hrvatskom autoklubu (HAK) na privremeno korištenje prometnih poligona u Strojarskoj ulici, na Borongaju, Prisavlju i u Radgonskoj ulici.



Riječ je o površinama koje Grad Zagreb, iako na to nije obvezan, privremeno ustupa autoškolama i HAK-u temeljem jednogodišnjih ugovora, isključivo za potrebe osposobljavanja vozača i polaganja vozačkih ispita. Valja istaknuti kako se u mnogim hrvatskim gradovima prometni poligoni nalaze na površinama u privatnom vlasništvu, odnosno da gradovi u pravilu ne ustupaju vlastita zemljišta autoškolama u tu svrhu.



Foto: Čitatelj 24sata



Iako uvjeti na postojećim prometnim poligonima u Zagrebu nisu idealni te zahtijevaju određene infrastrukturne zahvate, s obzirom na to da konačna namjena tih prostora još nije definirana, trenutačno nisu planirana dugoročna ulaganja u infrastrukturu i opremu.



Što se tiče poligona na Borongaju, plan Grada je da se cjelokupna aktivnost poligona izmjesti na novu lokaciju na Žitnjak, ispred robnih terminala, koja je uređena prije nekoliko mjeseci te iscrtana sukladno prometnom elaboratu koji je naručio i izradio HAK. Nakon preseljenja, postojeći prostor na Borongaju uredio bi se kao parkiralište. Također, Grad je pokrenuo procedure za buduću rekonstrukciju okretišta Borongaj, koja će obuhvatiti kompletnu obnovu okretišta i svih okolnih površina.





- Borongaj je najveći i najstariji poligon u Hrvatskoj i bilo bi žalosno da nestane bez ikakvog ozbiljnog rješenja. Lako za instruktore, vozačima treba pomoći - zaključio je instruktor Vozab.