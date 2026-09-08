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DOBRO ZAPELI PREKO LJETA

Veliki projekt Fuchsa: Dogradili 27 škola, sagradili 8 novih

Piše Ana Dasović,
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Veliki projekt Fuchsa: Dogradili 27 škola, sagradili 8 novih
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storyeditor/2026-09-08/PXL_070926_158118885.jpg | Foto: MArko Prpić/PIXSELL
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Dosad su u uređenje i širenje škola za jednosmjensku nastavu uložili 177,52 mil. €

Škologradnja je projekt i termin koji je središnja točka ministarskog mandata Radovana Fuchsa. U svim županijama dobro su zapeli tijekom ljeta kako bi novouređene škole mogle u ponedjeljak prerezati svečane vrpce. Obilno financiranje projekta jednosmjenske nastave te uvođenja cjelodnevne škole nastavlja se i u ovoj školskoj godini.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo je nedavno kako su za gradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola ukupno osigurali 1,82 milijarde eura. Od toga se 1,3 milijarde eura odnosi na sredstva NPOO-a, odnosno kombinaciju bespovratnih sredstava i zajma, a Vlada je osigurala 521 milijun eura iz državnog proračuna.

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Na naš upit izvijestili su kako je dosad ukupno dovršeno 35 projekata, vrijednosti 177,523.715,70 eura. Od toga su bespovratna sredstva iznosila 83,807.464,48 eura.

Dograđeno je i rekonstruirano 27 škola, sagrađeno je osam novih škola te četiri sportske dvorane. Sagrađeno je 289 novih učionica te postignut kapacitet od 6986 mjesta.

Najviše škola dograđeno je i rekonstruirano u Zagrebačkoj županiji, njih šest, te u Varaždinskoj županiji, četiri. Inače, Varaždinska županija prva je potpuno prešla na jednosmjensku nastavu. A neke županije tek počinju taj projekt.

U Gradu Zagrebu sagrađeno je najviše novih škola. Od 2021. godine realizirana su ili se provode 34 projekta, ukupne vrijednosti gotovo 400 milijuna eura. Uz potporu ministarstva, u posljednjih godinu dana sagrađene su dvije te rekonstruirane tri škole. Ipak, neki projekti, poput Donjeg Dragonošca, ili OŠ Ivana Gorana Kovačića, otegnuli su se, pa učenici ni ove godine neće u svoje škole.

Od rujna 2025. dovršene su četiri školske sportske dvorane u četiri županije. Do srpnja je s osnivačima ukupno potpisano 340 ugovora.

OŠ Milana Langa u Bregani, nakon godina planiranja, napokon je dobila sportsku dvoranu. Škola je dograđena s četiri nove učionice, pa su prešli u jednu smjenu.

- Što se tiče samog projekta, već godinama je postojao. Nova gradska struktura je napokon pokrenula europske fondove te smo uz financiranje Grada i Ministarstva ostvarili svoj cilj. Gradnja je bila brza, na natječaju je odabrana slovenska tvrtka - govori nam Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa.

- Najveći nam je izazov organizirati jednosmjensku nastavu. Naime, dobili smo četiri nove učionice, no dobili smo i jedan razred prvašića više od onog što smo planirali. Smatram da je jedna smjena standard koji zaista trebaju uvesti sve škole - ističe Matijašić.

Ravnatelji iščekuju i što će biti s projektom cjelodnevne škole, za koju je uvjet jednosmjenska nastava. No trebalo bi početi i ozbiljno razmišljati o sve većem nedostatku učitelja i nastavnika, što je gorući problem za sve više škola, zaključuje ravnatelj Matijašić. 

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