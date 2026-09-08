Veliki projekt Fuchsa: Dogradili 27 škola, sagradili 8 novih

Škologradnja je projekt i termin koji je središnja točka ministarskog mandata Radovana Fuchsa. U svim županijama dobro su zapeli tijekom ljeta kako bi novouređene škole mogle u ponedjeljak prerezati svečane vrpce. Obilno financiranje projekta jednosmjenske nastave te uvođenja cjelodnevne škole nastavlja se i u ovoj školskoj godini.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo je nedavno kako su za gradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola ukupno osigurali 1,82 milijarde eura. Od toga se 1,3 milijarde eura odnosi na sredstva NPOO-a, odnosno kombinaciju bespovratnih sredstava i zajma, a Vlada je osigurala 521 milijun eura iz državnog proračuna.

Na naš upit izvijestili su kako je dosad ukupno dovršeno 35 projekata, vrijednosti 177,523.715,70 eura. Od toga su bespovratna sredstva iznosila 83,807.464,48 eura.

Dograđeno je i rekonstruirano 27 škola, sagrađeno je osam novih škola te četiri sportske dvorane. Sagrađeno je 289 novih učionica te postignut kapacitet od 6986 mjesta.

Najviše škola dograđeno je i rekonstruirano u Zagrebačkoj županiji, njih šest, te u Varaždinskoj županiji, četiri. Inače, Varaždinska županija prva je potpuno prešla na jednosmjensku nastavu. A neke županije tek počinju taj projekt.

U Gradu Zagrebu sagrađeno je najviše novih škola. Od 2021. godine realizirana su ili se provode 34 projekta, ukupne vrijednosti gotovo 400 milijuna eura. Uz potporu ministarstva, u posljednjih godinu dana sagrađene su dvije te rekonstruirane tri škole. Ipak, neki projekti, poput Donjeg Dragonošca, ili OŠ Ivana Gorana Kovačića, otegnuli su se, pa učenici ni ove godine neće u svoje škole.

Od rujna 2025. dovršene su četiri školske sportske dvorane u četiri županije. Do srpnja je s osnivačima ukupno potpisano 340 ugovora.

OŠ Milana Langa u Bregani, nakon godina planiranja, napokon je dobila sportsku dvoranu. Škola je dograđena s četiri nove učionice, pa su prešli u jednu smjenu.

- Što se tiče samog projekta, već godinama je postojao. Nova gradska struktura je napokon pokrenula europske fondove te smo uz financiranje Grada i Ministarstva ostvarili svoj cilj. Gradnja je bila brza, na natječaju je odabrana slovenska tvrtka - govori nam Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa.

- Najveći nam je izazov organizirati jednosmjensku nastavu. Naime, dobili smo četiri nove učionice, no dobili smo i jedan razred prvašića više od onog što smo planirali. Smatram da je jedna smjena standard koji zaista trebaju uvesti sve škole - ističe Matijašić.

Ravnatelji iščekuju i što će biti s projektom cjelodnevne škole, za koju je uvjet jednosmjenska nastava. No trebalo bi početi i ozbiljno razmišljati o sve većem nedostatku učitelja i nastavnika, što je gorući problem za sve više škola, zaključuje ravnatelj Matijašić. 