Veliki prosvjed u Srbiji eskalirao u brutalnu policijsku akciju: Čuo se topovski udar, bacali suzavce

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
13
Foto: Milan Maricic/ATAImages

Iako je službeni dio prosvjeda s govorima protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon što su se građani počeli razilaziti

Veliki studentski prosvjed pod sloganom "Srbijo, da li se čujemo?" okupio je večeras tisuće građana u Novom Sadu, pretvorivši raskrižje kod sveučilišnog kampusa u epicentar bunta protiv narušavanja autonomije sveučilišta i policijske brutalnosti.

Iako je počeo mirno, s govorima i zvižducima, prosvjed je završio u kaosu, s prizorima policijske intervencije, suzavcem i topovskim udarima.

Rijeke ljudi iz cijele Srbije slile se u Novi Sad

Večerašnji prosvjed, zakazan za 19 sati na raskrižju Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice, privukao je građane iz svih dijelova Srbije. U Novi Sad su stigli autobusi iz Aranđelovca, Valjeva, Kikinde i drugih gradova. Među okupljenima su, uz studente, bili i bajkeri, vojni veterani te brojni građani koji su došli iskazati solidarnost.

Novosadski studenti u blokadi pozvali su na prosvjed "Srbijo, da li se čujemo"
Foto: Milan Maricic/ATAImages

- Došli smo podržati ovdašnje studente. Apsolutno ne podržavamo ono što se dogodilo u Novom Sadu, prekomjernu upotrebu sile protiv naše djece. Mislim da ovakva okupljanja mogu promijeniti stvari - izjavila je za tjednik Vreme Branka Bajc iz Aranđelovca. 

Točno u 19 sati, prosvjednici su blokirali raskrižje, a atmosfera je bila ispunjena zvukom zviždaljki i vuvuzela. Studenti su uoči skupa apelirali na mir i dostojanstvo.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

- Nasilje nikada nije bio naš način borbe, moramo poslati sliku Srbije kakva bi trebala biti. Molimo vas da pazite na svoju sigurnost i sigurnost svih prisutnih na skupu, jer su nam ljudi važni, za razliku od njih - poručili su organizatori.

Mirni skup pretvorio se u kaos

Iako je službeni dio prosvjeda s govorima protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon što su se građani počeli razilaziti. Prema izvještajima s terena, policija je iznenada krenula u akciju protiv mirno okupljenih građana. Kako navodi N1 Srbija, u jednom trenutku čuo se jak, prodoran zvuk, nakon čega je policija počela potiskivati masu, koristeći pendreke, suzavac i topovske udare.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

Jedan od svjedoka opisao je napad kao "potpuno nepotrebno izazvan incident od strane policije". Ispričao je kako je stajao ispred zgrade Rektorata kada je dvadesetak policajaca istrčalo iz zgrade i počelo udarati ljude.

- Mi se mičemo, sklanjamo se, ali potpuno iznenada. Onda su došla dva hummera prepuna policajaca. Spreman sam to posvjedočiti pred svim sudovima na svijetu - rekao je za N1. Policija je u kratkom roku očistila cijeli kampus, ne samo od prosvjednika, već i od timova koji su pružali prvu pomoć. U metežu je pogođen i snimatelj N1 koji je na glavi nosio kacigu.

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

