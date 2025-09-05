Iako je službeni dio prosvjeda s govorima protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon što su se građani počeli razilaziti
Veliki prosvjed u Srbiji eskalirao u brutalnu policijsku akciju: Čuo se topovski udar, bacali suzavce
Veliki studentski prosvjed pod sloganom "Srbijo, da li se čujemo?" okupio je večeras tisuće građana u Novom Sadu, pretvorivši raskrižje kod sveučilišnog kampusa u epicentar bunta protiv narušavanja autonomije sveučilišta i policijske brutalnosti.
Iako je počeo mirno, s govorima i zvižducima, prosvjed je završio u kaosu, s prizorima policijske intervencije, suzavcem i topovskim udarima.
Rijeke ljudi iz cijele Srbije slile se u Novi Sad
Večerašnji prosvjed, zakazan za 19 sati na raskrižju Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice, privukao je građane iz svih dijelova Srbije. U Novi Sad su stigli autobusi iz Aranđelovca, Valjeva, Kikinde i drugih gradova. Među okupljenima su, uz studente, bili i bajkeri, vojni veterani te brojni građani koji su došli iskazati solidarnost.
- Došli smo podržati ovdašnje studente. Apsolutno ne podržavamo ono što se dogodilo u Novom Sadu, prekomjernu upotrebu sile protiv naše djece. Mislim da ovakva okupljanja mogu promijeniti stvari - izjavila je za tjednik Vreme Branka Bajc iz Aranđelovca.
Točno u 19 sati, prosvjednici su blokirali raskrižje, a atmosfera je bila ispunjena zvukom zviždaljki i vuvuzela. Studenti su uoči skupa apelirali na mir i dostojanstvo.
- Nasilje nikada nije bio naš način borbe, moramo poslati sliku Srbije kakva bi trebala biti. Molimo vas da pazite na svoju sigurnost i sigurnost svih prisutnih na skupu, jer su nam ljudi važni, za razliku od njih - poručili su organizatori.
Mirni skup pretvorio se u kaos
Iako je službeni dio prosvjeda s govorima protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon što su se građani počeli razilaziti. Prema izvještajima s terena, policija je iznenada krenula u akciju protiv mirno okupljenih građana. Kako navodi N1 Srbija, u jednom trenutku čuo se jak, prodoran zvuk, nakon čega je policija počela potiskivati masu, koristeći pendreke, suzavac i topovske udare.
Jedan od svjedoka opisao je napad kao "potpuno nepotrebno izazvan incident od strane policije". Ispričao je kako je stajao ispred zgrade Rektorata kada je dvadesetak policajaca istrčalo iz zgrade i počelo udarati ljude.
- Mi se mičemo, sklanjamo se, ali potpuno iznenada. Onda su došla dva hummera prepuna policajaca. Spreman sam to posvjedočiti pred svim sudovima na svijetu - rekao je za N1. Policija je u kratkom roku očistila cijeli kampus, ne samo od prosvjednika, već i od timova koji su pružali prvu pomoć. U metežu je pogođen i snimatelj N1 koji je na glavi nosio kacigu.
