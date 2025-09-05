Veliki prosvjed u Srbiji eskalirao u brutalnu policijsku akciju: Čuo se topovski udar, bacali suzavce

Veliki studentski prosvjed pod sloganom "Srbijo, da li se čujemo?" okupio je večeras tisuće građana u Novom Sadu, pretvorivši raskrižje kod sveučilišnog kampusa u epicentar bunta protiv narušavanja autonomije sveučilišta i policijske brutalnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je počeo mirno, s govorima i zvižducima, prosvjed je završio u kaosu, s prizorima policijske intervencije, suzavcem i topovskim udarima.

Rijeke ljudi iz cijele Srbije slile se u Novi Sad

Večerašnji prosvjed, zakazan za 19 sati na raskrižju Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice, privukao je građane iz svih dijelova Srbije. U Novi Sad su stigli autobusi iz Aranđelovca, Valjeva, Kikinde i drugih gradova. Među okupljenima su, uz studente, bili i bajkeri, vojni veterani te brojni građani koji su došli iskazati solidarnost.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

- Došli smo podržati ovdašnje studente. Apsolutno ne podržavamo ono što se dogodilo u Novom Sadu, prekomjernu upotrebu sile protiv naše djece. Mislim da ovakva okupljanja mogu promijeniti stvari - izjavila je za tjednik Vreme Branka Bajc iz Aranđelovca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Točno u 19 sati, prosvjednici su blokirali raskrižje, a atmosfera je bila ispunjena zvukom zviždaljki i vuvuzela. Studenti su uoči skupa apelirali na mir i dostojanstvo.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

- Nasilje nikada nije bio naš način borbe, moramo poslati sliku Srbije kakva bi trebala biti. Molimo vas da pazite na svoju sigurnost i sigurnost svih prisutnih na skupu, jer su nam ljudi važni, za razliku od njih - poručili su organizatori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mirni skup pretvorio se u kaos

Iako je službeni dio prosvjeda s govorima protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon što su se građani počeli razilaziti. Prema izvještajima s terena, policija je iznenada krenula u akciju protiv mirno okupljenih građana. Kako navodi N1 Srbija, u jednom trenutku čuo se jak, prodoran zvuk, nakon čega je policija počela potiskivati masu, koristeći pendreke, suzavac i topovske udare.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

Jedan od svjedoka opisao je napad kao "potpuno nepotrebno izazvan incident od strane policije". Ispričao je kako je stajao ispred zgrade Rektorata kada je dvadesetak policajaca istrčalo iz zgrade i počelo udarati ljude.

- Mi se mičemo, sklanjamo se, ali potpuno iznenada. Onda su došla dva hummera prepuna policajaca. Spreman sam to posvjedočiti pred svim sudovima na svijetu - rekao je za N1. Policija je u kratkom roku očistila cijeli kampus, ne samo od prosvjednika, već i od timova koji su pružali prvu pomoć. U metežu je pogođen i snimatelj N1 koji je na glavi nosio kacigu.