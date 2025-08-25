Najveći skokovi bilježe se kod češnjaka, rajčice i patlidžana, dok su najmanja poskupljenja kod jabuka i ponegdje šljiv
USPOREDILI SMO CIJENE PLUS+
Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica bila 7 kuna, sad čak 30!
Čitanje članka: 6 min
Cijene voća i povrća u Hrvatskoj u posljednjih pet godina doživjele su drastične promjene. Novinari 24sata napravili su analizu cijena namirnica s placeva iz 2020. i 2025. po gradovima koja pokazuje kako su gotovo svi proizvodi poskupjeli, a u nekim slučajevima rast je i višestruk. Najveći skokovi bilježe se kod češnjaka, rajčice i patlidžana, dok su najmanja poskupljenja kod jabuka i ponegdje šljiva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku