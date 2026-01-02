Veliki rez u vrhu vlasti: Zelenski smijenio ministra obrane, novi ministar će biti Mihal Ferdorov

Obavijesti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u petak je objavio svoju namjeru da zamijeni ministra obrane Denisa Šmihala navodeći da je ponudio tu dužnost Mihailu Fedorovu, prvom zamjeniku premijera i sadašnjem ministru digitalne transformacije.

"Odlučio sam promijeniti strukturu ukrajinskog Ministarstva obrane. Ponudio sam Mihailu Fedorovu poziciju novog ukrajinskog ministra obrane", rekao je Zelenskij u svom dnevnom obraćanju emitiranom na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, "Mihail je vrlo uključen u pitanja vezana uz dronove i vrlo učinkovito radi na digitalizaciji javnih usluga i procesa." Ukrajinski predsjednik, međutim, nije objasnio svoju odluku da zamijeni sadašnjeg ministra obrane, Denisa Šmihala, bivšeg premijera koji je na tu dužnost imenovan prije manje od godinu dana, u srpnju 2025.

Kazao je samo da je Šmihal pokazao dobre rezultate kao ministar obrane te da mu je ponuđeno drugo mjesto u  vladi.

 Mihail Fedorov (34) obnaša dužnost ministra digitalne transformacije od 2019. Malo je poznat javnosti i novajlija je u politici.

U petak je Volodimir Zelenskij također objavio imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirila Budanova, za šefa predsjedničke administracije, što je ključna pozicija. Gospodin Budanov zamjenjuje Andrija Jermaka, jednog od najmoćnijih ljudi u Ukrajini prije njegovog pada usred korupcijskog skandala.

