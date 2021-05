Sastanak Stručnog vijeća KBC Sestre milosrdnice koji je bio tijekom jutra je napustila polovica članova.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, na sastanku je bilo riječi o smirivanju situacije, a i svaki šef je trebao izvijestiti o stanju na svom Zavodu. No, kada je na red došla Dijana Zadravec, šefica radiologije, i počela objašnjavati kako je odljev radiologa situacija za koju nije kriva ona, mnogi njeni kolege počeli su napuštati prostoriju.

Imala je i PowerPoint prezentaciju koja je trajala 25 minuta.

Jutarnji neslužbeno doznaje i kako je v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk predstavio i unutarnju financijsku reviziju Zavoda za radiologiju prema kojoj nije bilo nepravilnosti.

Podsjetimo, Zadravec je ranije rekla kako je na Zavodu pronašla falsificirane dokumente, krađu više milijuna kuna, a za to je prijavila i dva liječnika. Zbog javnih prozivki Uprava je prije desetak dana od Ministarstva zdravstva zatražila hitni inspekcijski nadzor, no to se još nije dogodilo.

Vatavuk je dobio i izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, Radničkog vijeća i osobe zadužene za mobbing, sva tri vezana od Odjel radiologije, no za sada još nema odluke po tom pitanju.