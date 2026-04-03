POTVRDILA NAGAĐANJA

Veliki skandal trese talijansku vladu! Oženjeni ministar u vezi s bivšom manekenkom...

Piše Ivan Jukić,
Talijansku vladu premijerke Giorgie Meloni potresa novi skandal, svega tjedan dana nakon političkog poraza na referendumu. U središtu pozornosti našla se navodna ljubavna veza između ministra unutarnjih poslova Mattea Piantedosija i novinarke Claudije Conte. Conte (34), bivša manekenka koja danas radi kao novinarka, u radijskom je intervjuu potvrdila nagađanja o njihovom odnosu. Na pitanje o vezi s ministrom izjavila je: "To je nešto što ne mogu poreći." Piantedosi (62) je oženjen i ima dvoje odrasle djece, što je dodatno pojačalo interes javnosti.

Dodatne kontroverze izazvala je informacija da je Conte dobila neplaćenu poziciju u parlamentarnoj istražnoj komisiji koja se bavi policijom i sigurnošću u urbanim sredinama. Ni ministar ni premijerka zasad se nisu očitovali o tim navodima.

Glasnogovornik ministra poručio je da neće komentirati privatni život te naglasio da je Piantedosi uredno obavljao svoje dužnosti. Istaknuto je i da ministar nikome nije dodjeljivao pogodnosti, poslove ili imenovanja.

Unatoč pritisku, dio vladajuće stranke stao je u njegovu obranu. Giovanni Donzelli izjavio je: "Čini mi se da Piantedosi nema što skrivati i u svakom slučaju vrlo dobro obavlja svoj posao ministra. Svatko ima pravo na privatni život i raditi što želi. Trenutno imamo ozbiljnijih problema za rješavanje."

BEZ DLAKE NA JEZIKU Bjegunac Mamić: Katić i Džeko su klasa iznad, Italija je bila u mišjoj rupi cijelu utakmicu...
Bjegunac Mamić: Katić i Džeko su klasa iznad, Italija je bila u mišjoj rupi cijelu utakmicu...

Slično je poručila i Sara Kelany: "Piantedosi je jedan od najboljih ministara ove vlade, izuzetan je. Osim što je ovo privatna stvar, ne vidim nikakve probleme - barem je to ono što proizlazi iz javno dostupnih informacija."

Oporba, međutim, traži dodatna pojašnjenja. Čelnica Demokratske stranke Elly Schlein ocijenila je da je riječ o još jednom u nizu skandala koji pogađaju vladajuću koaliciju, dok je Luana Zanella poručila: "Otkrića su vrlo nejasna. Ministar mora objasniti."

Ovo nije prvi takav slučaj u aktualnoj vladi. Podsjetimo, bivši ministar kulture Gennaro Sangiuliano podnio je ostavku nakon što je otkrivena njegova veza s influencericom, što je dodatno narušilo imidž vlade.

Uz politički poraz na referendumu i niz afera koje uključuju visoke dužnosnike, vlada se suočava s ozbiljnim izazovima. Premijerka Meloni najavila je obraćanje parlamentu sredinom travnja, na kojem će predstaviti smjernice buduće politike i nastavak reformi izbornog sustava.

Dok vlada tvrdi da će reforme donijeti veću stabilnost, kritičari upozoravaju da bi mogle dodatno učvrstiti vlast vladajuće koalicije uoči nadolazećih izbora.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

