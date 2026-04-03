Veliki skandal trese talijansku vladu! Oženjeni ministar u vezi s bivšom manekenkom...

Talijansku vladu premijerke Giorgie Meloni potresa novi skandal, svega tjedan dana nakon političkog poraza na referendumu. U središtu pozornosti našla se navodna ljubavna veza između ministra unutarnjih poslova Mattea Piantedosija i novinarke Claudije Conte. Conte (34), bivša manekenka koja danas radi kao novinarka, u radijskom je intervjuu potvrdila nagađanja o njihovom odnosu. Na pitanje o vezi s ministrom izjavila je: "To je nešto što ne mogu poreći." Piantedosi (62) je oženjen i ima dvoje odrasle djece, što je dodatno pojačalo interes javnosti.

Dodatne kontroverze izazvala je informacija da je Conte dobila neplaćenu poziciju u parlamentarnoj istražnoj komisiji koja se bavi policijom i sigurnošću u urbanim sredinama. Ni ministar ni premijerka zasad se nisu očitovali o tim navodima.

Glasnogovornik ministra poručio je da neće komentirati privatni život te naglasio da je Piantedosi uredno obavljao svoje dužnosti. Istaknuto je i da ministar nikome nije dodjeljivao pogodnosti, poslove ili imenovanja.

Unatoč pritisku, dio vladajuće stranke stao je u njegovu obranu. Giovanni Donzelli izjavio je: "Čini mi se da Piantedosi nema što skrivati i u svakom slučaju vrlo dobro obavlja svoj posao ministra. Svatko ima pravo na privatni život i raditi što želi. Trenutno imamo ozbiljnijih problema za rješavanje."

Slično je poručila i Sara Kelany: "Piantedosi je jedan od najboljih ministara ove vlade, izuzetan je. Osim što je ovo privatna stvar, ne vidim nikakve probleme - barem je to ono što proizlazi iz javno dostupnih informacija."

Oporba, međutim, traži dodatna pojašnjenja. Čelnica Demokratske stranke Elly Schlein ocijenila je da je riječ o još jednom u nizu skandala koji pogađaju vladajuću koaliciju, dok je Luana Zanella poručila: "Otkrića su vrlo nejasna. Ministar mora objasniti."

Ovo nije prvi takav slučaj u aktualnoj vladi. Podsjetimo, bivši ministar kulture Gennaro Sangiuliano podnio je ostavku nakon što je otkrivena njegova veza s influencericom, što je dodatno narušilo imidž vlade.

Uz politički poraz na referendumu i niz afera koje uključuju visoke dužnosnike, vlada se suočava s ozbiljnim izazovima. Premijerka Meloni najavila je obraćanje parlamentu sredinom travnja, na kojem će predstaviti smjernice buduće politike i nastavak reformi izbornog sustava.

Dok vlada tvrdi da će reforme donijeti veću stabilnost, kritičari upozoravaju da bi mogle dodatno učvrstiti vlast vladajuće koalicije uoči nadolazećih izbora.