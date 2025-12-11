Veliki štrajk zbog reforme rada paralizirao je Portugal

Željeznički promet u Portugalu u četvrtak je zaustavljen, otkazane su stotine letova, a škole su zatvorene jer su sindikati pokrenuli prvi opći štrajk u više od desetljeća u znak prosvjeda protiv predloženih reformi radnog zakonodavstva. Manjinska vlada desnog centra tvrdi da predložene promjene - kojima se mijenja više od 100 članaka zakona o radu - imaju cilj povećati produktivnost i potaknuti gospodarski rast. Sindikati je optužuju za preusmjeravanje moći prema poslodavcima na štetu prava radnika, unatoč snažnom gospodarstvu i niskoj nezaposlenosti.

Očekuje se da će zakon, koji još nije podnesen parlamentu, biti usvojen uz podršku krajnje desničarske stranke Chega.

Dio javnog prijevoza funkcionira zbog minimalnih zahtjeva za usluge koje su nametnule vlasti, ali ulice Lisabona su primjetno tiše. Dok su bolnice ostale otvorene, većina operacija i pregleda odgođena je jer je medicinsko osoblje u štrajku.

„Imat ćemo veliki opći štrajk... Naš apel je da svaki radnik iskoristi ovaj dan kao sredstvo za odbacivanje reforme rada“, rekao je novinarima Tiago Oliveira, glavni tajnik krovnog sindikata CGTP.

Očekuje se da će nacionalni prijevoznik TAP tijekom jednodnevnog štrajka obaviti samo oko trećinu svojih otprilike 260 dnevnih letova u Portugal i iz njega.

Prvi štrajk od doba međunarodnog spašavanja

U organizaciji najvećih sindikata CGTP i UGT, ovo je prvi opći štrajk od lipnja 2013., kada je Portugal bio pod oštrim mjerama štednje nametnutim međunarodnim paketom spašavanja kojim su smanjene plaće i povećani porezi.

Reforme rada predviđaju lakše otpuštanje u malim i srednjim tvrtkama i ukidanje ograničenja za outsourcing. Druge sporne mjere uključuju ograničavanje prava na fleksibilno radno vrijeme za dojilje na dvije godine.

Vlada je odbila odustati i inzistira da će promjene povećati produktivnost i u konačnici koristiti svim Portugalcima.

„Vlada poštuje pravo na štrajk, bila je vlada dijaloga... Ali to je vlada s reformističkim duhom i neće odustati od toga da bude reformistička i transformativna“, rekao je u srijedu premijer Luis Montenegro.

Neki od ljudi koji su ipak otišli na posao u četvrtak rekli su da nemaju puno izbora, čak i ako imaju pozitivan stav prema štrajku.

„Nemam stalni ugovor. Ne mogu štrajkati“, rekao je 32-godišnji radnik u trgovini Joao Silva za Reuters.

„Žele otpustiti starije ljude kako bi mogli zaposliti mlađe i, očito, s nižim plaćama... Zašto (promjene u radnim uvjetima) uvijek moraju biti u korist profita tvrtke?“, upitao je.