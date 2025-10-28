Veliki sukob u Brazilu: Barem 20 ljudi poginulo u favelama u borbi policije s kriminalom

Najmanje 20 osoba, uključujući dvojicu policajaca, ubijeno je u utorak u operaciji protiv organiziranog kriminala u Rio de Janeiru, objavila je lokalna vlada nekoliko dana prije no što će taj brazilski grad biti domaćin međunarodnih skupova.

„Stojimo čvrsto protiv narkoterorizma”, napisao je na društvenim mrežama Claudio Castro, guverner drugog najvećeg brazilskog grada.

Dodao je da je u operaciji u favelama Alemao i Penha sudjelovalo 2,5 tisuća pripadnika snaga sigurnosti. Riječ je o siromašnim, gusto naseljenim predgrađima Rija. Vlasti su objavile da je ubijeno 18 ljudi iz krugova krijumčara droge.

Rio će idući tjedan biti domaćin skupa C40 svjetskih gradonačelnika i dodjele nagrade Earthshot britanskog princa Williama na koju stižu pop zvijezda Kylie Minogue i vozač Formule 1 Sebastian Vettel.

Oba događaja uvod su u klimatski sastanak na vrhu COP30 Ujedinjenih naroda koji će se održati u Belemu, gradu na sjeveru Brazila.

Velike policijske operacije nisu neuobičajene uoči velikih međunarodnih događaja u Riju, pa su se odvile i prije Svjetskog nogometnog prvenstva 2014., Olimpijskih igara 2016. te samita G20 2024. godine.

Operacije u utorak vlasti su opisale kao najveće dosad protiv kriminalne skupine Comando Vermelho.