Veliki šumski požar u Austriji: Vatra guta područje veličine 150 nogometnih igrališta

Nije još poznat uzrok požara koji je izbio u četvrtak navečer blizu sela Maria Luggau, blizu talijanske granice. Zbog vjetra i suhih uvjeta požari su se proširili na površinu od 110 hektara, rekli su vatrogasci u obližnjem Hermagoru.

Požar u ovom trenutku ne predstavlja prijetnju ljudima ili naseljima, ali su otežane operacije gašenja požara, dodali su vatrogasci.

Vatrogasna postrojba je priopćila da su raspoređeni i helikopteri kako bi se uhvatili u koštac s požarima na strmom terenu.

Obližnja glavna cesta zatvorena je za promet iz mjere opreza.