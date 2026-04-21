VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat

Ukrajina nastavlja s pritiskom na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, nastojeći poremetiti prihode koji dolaze iz rastućeg tržišta nafte. Nakon ponovljenih napada na luke u Baltičkom moru, Ukrajina je u posljednjih nekoliko dana dvaput ciljala crnomorsku luku Tuapse.

Guverner regije opisao je noćni napad kao „masovni napad dronovima“ usmjeren na morsku luku i obližnju rafineriju. Rafinerijom upravlja Rosneft, a navodno ima godišnji kapacitet od 12 milijuna metričkih tona. Koristi se za proizvodnju nafte, loživog ulja i dizelskog goriva.

Energetski rat

Kako na bojištu vlada pat pozicija bez velikih teritorijalnih promjena i ofenziva, obje strane sve više napadaju energetsku infrastrukturu, Rusija kako bi slomila moral ukrajinskih civila, a Ukrajina kako bi Rusiji smanjila prihode od energenata.

Od početka ove godine Rusija nastavlja intenzivan „energetski rat” protiv Ukrajine, izvodeći više od 217 napada na energetsku infrastrukturu samo u ranim mjesecima 2026., s ciljem kolapsa elektroenergetske mreže i slamanja civilnog morala. U nekim regijama neutralizirano je više od 90 posto termoenergetskog kapaciteta. Ukrajina se prilagodila kroz decentralizaciju sustava, razvoj obnovljivih izvora energije te uzvratne napade dronovima na ruske naftne rafinerije.

Ukrajina je u zadnje vrijeme napala veliki energetski bazen u Lenjingradskom okrugu. Dronovi su padali na rafineriju Kiriši (KINEF) kod Kirišija, jedno od najvećih rafinerijskih postrojenja u Rusiji, naftni terminal Primorsk na Baltičkom moru, glavno izvozno čvorište za sirovu naftu i naftni terminal Ust-Luga, koji je dio velikog industrijsko-lučkog kompleksa.