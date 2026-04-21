Obavijesti

News

Komentari 1
LUKA TUAPSE

VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Kako na bojištu vlada pat pozicija bez velikih teritorijalnih promjena i ofenziva, obje strane sve više napadaju energetsku infrastrukturu

Ukrajina nastavlja s pritiskom na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, nastojeći poremetiti prihode koji dolaze iz rastućeg tržišta nafte. Nakon ponovljenih napada na luke u Baltičkom moru, Ukrajina je u posljednjih nekoliko dana dvaput ciljala crnomorsku luku Tuapse.

Pokretanje videa...

U napadu ukrajinskog drona na rusku luku Tuapse poginula je jedna osoba
Guverner regije opisao je noćni napad kao „masovni napad dronovima“ usmjeren na morsku luku i obližnju rafineriju. Rafinerijom upravlja Rosneft, a navodno ima godišnji kapacitet od 12 milijuna metričkih tona. Koristi se za proizvodnju nafte, loživog ulja i dizelskog goriva.

Energetski rat

Kako na bojištu vlada pat pozicija bez velikih teritorijalnih promjena i ofenziva, obje strane sve više napadaju energetsku infrastrukturu, Rusija kako bi slomila moral ukrajinskih civila, a Ukrajina kako bi Rusiji smanjila prihode od energenata.

A satellite image of smoke rising after, according to Ukraine's military, an overnight strike on an oil refinery hit reservoir tank storage and started a fire in Tuapse
Foto: 2026 PLANET LABS PBC

Od početka ove godine Rusija nastavlja intenzivan „energetski rat” protiv Ukrajine, izvodeći više od 217 napada na energetsku infrastrukturu samo u ranim mjesecima 2026., s ciljem kolapsa elektroenergetske mreže i slamanja civilnog morala. U nekim regijama neutralizirano je više od 90 posto termoenergetskog kapaciteta. Ukrajina se prilagodila kroz decentralizaciju sustava, razvoj obnovljivih izvora energije te uzvratne napade dronovima na ruske naftne rafinerije.

Ukrajina je u zadnje vrijeme napala veliki energetski bazen u Lenjingradskom okrugu. Dronovi su padali na rafineriju Kiriši (KINEF) kod Kirišija, jedno od najvećih rafinerijskih postrojenja u Rusiji, naftni terminal Primorsk na Baltičkom moru, glavno izvozno čvorište za sirovu naftu i naftni terminal Ust-Luga, koji je dio velikog industrijsko-lučkog kompleksa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rusija tvrdi: 'Zauzeli smo 1700 kvadratnih kilometara Ukrajine'
KONTROLIRAJU DONBAS

Rusija tvrdi: 'Zauzeli smo 1700 kvadratnih kilometara Ukrajine'

Visoki ruski general Valerij Gerasimov poručio je da ruske snage napreduju u Donbasu i jačaju kontrolu nad istočnom Ukrajinom
ORBAN NAJAVIO PREOKRET Stižu milijarde eura. Uskoro obnova važnog naftovoda?
KIJEV I BUDIMPEŠTA

ORBAN NAJAVIO PREOKRET Stižu milijarde eura. Uskoro obnova važnog naftovoda?

Preko Bruxellesa smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni obnoviti isporuke nafte putem naftovoda “Družba” već u ponedjeljak, pod uvjetom da Mađarska ukine svoju blokadu EU zajma od 90 milijardi eura
Novi napad dronovima u Rusiji; Jedan muškarac poginuo u luci
MASOVNA RAKETIRANJA

Novi napad dronovima u Rusiji; Jedan muškarac poginuo u luci

Tuapse drugi put u nekoliko dana pod udarom – jedna osoba mrtva, druga ozlijeđena, izbio i požar u luci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026