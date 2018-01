Veliki vodič kroz uzroke, simptome i liječenje sive mrene

Optical Express je poznati centar za lasersku korekciju vida i operaciju sive mrene. Stručnjaci iz poliklinike Optical Express odgovorili su na pitanja o uzrocima, simptomima i načinima liječenja sive mrene ili katarakte.

Siva mrena ili katarakta vodeći je uzrok sljepoće u svijetu, a opisuje se kao zamućenje očne leće koja zbog starenja gubi svoju elastičnost i prozirnost. Zbog sivobijele boje naziva se siva mrena.



Kako otkriti sivu mrenu?

Siva mrena uzrokuje postupno pogoršanje vida pa će uobičajene aktivnosti postajati sve teže – prepoznavanje lica, vožnja, čitanje. Neke osobe navode pojačanu osjetljivost očiju tzv. blještanje tijekom boravka na suncu, predmeti gledanja su zamućeni, a boje nisu više intenzivne već postaju sive i izblijedjele.U većini slučajeva se javlja poslije 50. godine života.



Koji su simptomi sive mrene?

Siva mrena je bezbolna, a oboljeli najčešće dolaze na pregled zbog postupnog gubitak vidne oštrine, kojeg pripisuju promjenama dioptrije, što im znatno otežava svakodnevne aktivnosti poput gledanja televizije, čitanja, vožnje itd.



Kada operirati sivu mrenu?

Sivu mrenu treba operirati kada je postavljena dijagnoza i kada slabljenje vida ometa svakodnevne aktivnosti. Prije se savjetovalo da mrena treba „sazrijeti“, međutim, to više nije tako. Podvrgavanje zahvatu u ranoj fazi olakšava samu operaciju, smanjuje broj komplikacija i ubrzava oporavak.



Kako izgleda pregled za otkrivanje sive mrene?

Pregled za otkrivanje sive mrene se sastoji od detaljnih oftalmoloških mjerenja i mišljenja specijaliste oftalmologa: detaljno se mjeri vidna oštrina, očni tlak te se na biomikroskopu analizira prednji i stražnji segment oka. Obrada se upotpunjuje detaljnom analizom na uređajima Wavescan i iDesign za najpreciznija mjerenja dioptrije, uz optičku i ultrazvučnu biometriju kojom dobivamo precizan izračun intraokularne leće koja će se ugraditi u oko nakon uklanjanja zamućene prirodne leće. Oftalmolog nakon pregleda može indicirati još OCT vidnog živca i makule kojim se skenira i analizira očni živac, žuta pjega (centar za vid) te cjelokupna retina kako bi se dobio uvid u stanje oka u cijelosti.

Liječenje sive mrene - koliko traje operacija sive mrene?

Usprkos brojnim istraživanjima, do sada nije pronađen nijedan pouzdan način prevencije katarakte ili liječenja lijekovima. Jedini način liječenja je kirurški – ultrazvučnom operacijom mrene, tako da se zamućena očna leća zamijeni sintetičkom.



Danas se operacije sive mrene u suvremenim klinikama izvode ambulantno, dakle – pacijent dolazi na zahvat i nakon njega odlazi na kućno liječenje. Operacija je u potpunosti bezbolna, obavlja se u lokalnoj anesteziji kapljicama, a sam zahvat obično traje 15-30 minuta. Najprije se operira jedno oko, a nakon mjesec dana i drugo oko.



Koliko traje oporavak nakon operacije sive mrene?

Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i vještinama oftalmoloških kirurga oporavak nakon operacije katarakte je brz i bezbolan te se već za nekoliko dana može očekivati povratak pune vidne oštrine. Prvi tjedan nakon operacije je važno izbjegavati poslove u prašini, dimu ili na vjetru te treba paziti oko od slučajnog pritiska ili udarca. Izbjegavanje sportskih aktivnosti preporuča se dva do tri tjedna nakon zahvata ovisno o vrsti sporta.



