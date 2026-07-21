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Tofan najavio reforme

Veliki zaokret u Moldaviji! Nova vlada želi zemlju uvesti u EU

Piše HINA,
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Veliki zaokret u Moldaviji! Nova vlada želi zemlju uvesti u EU
Foto: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
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Moldavski parlament u utorak je odobrio novu vladu na čelu s premijerom Vasileom Tofanom, nakon što je on predstavio program svojeg kabineta, obećavši obnovu gospodarstva uz zadržavanje zemlje na europskom putu

"Naš se program zove ‘Europsko gospodarstvo, učinkovita država’. To je obveza prema kojoj ćemo raditi i prema toj ćemo se obvezi tražiti da nas se ocjenjuje“, rekao je zastupnicima Tofan, 45-godišnji poslovni čovjek. Tofan je pojasnio da njegova vlada namjerava privatizirati najmanje 10 državnih poduzeća, potaknuti ulaganja u tehnologiju i umjetnu inteligenciju, povećati izvoz proizvoda visoke dodane vrijednosti te smanjiti opseg sive ekonomije.

Stranka predsjednice Maje Sandu, Stranka akcije i solidarnosti (PAS), ima većinu u parlamentu sa 101 zastupnikom, a Tofanovo imenovanje podržala su 53 zastupnika PAS-a.

Oporbene stranke suzdržale su se od glasanja.

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Cilj vlade je potpisati sporazum o pristupanju Moldavije Europskoj uniji do kraja 2028. godine te pripremiti zemlju za ulazak u Uniju do 2030., kazao je Tofan.

Kako bi to ostvarila, njegova vlada želi ove godine otvoriti sve pregovaračke klastere s  EU-om.

Moldavija je, zajedno s Ukrajinom, kandidatkinja za članstvo u EU-u, a dosad je otvorila dva od šest tzv. pregovaračkih klastera.

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Moldavija, smještena između Ukrajine i članice EU-a Rumunjske, ima većinsko rumunjsko govorno stanovništvo i brojnu rusofonu manjinu.

Politička vlast u zemlji desetljećima se izmjenjuje između stranaka koje zagovaraju tješnje veze s Europom i onih koje se zalažu za bolje odnose s Moskvom.

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