Veliki zaokret u Moldaviji! Nova vlada želi zemlju uvesti u EU

"Naš se program zove ‘Europsko gospodarstvo, učinkovita država’. To je obveza prema kojoj ćemo raditi i prema toj ćemo se obvezi tražiti da nas se ocjenjuje“, rekao je zastupnicima Tofan, 45-godišnji poslovni čovjek. Tofan je pojasnio da njegova vlada namjerava privatizirati najmanje 10 državnih poduzeća, potaknuti ulaganja u tehnologiju i umjetnu inteligenciju, povećati izvoz proizvoda visoke dodane vrijednosti te smanjiti opseg sive ekonomije.

Stranka predsjednice Maje Sandu, Stranka akcije i solidarnosti (PAS), ima većinu u parlamentu sa 101 zastupnikom, a Tofanovo imenovanje podržala su 53 zastupnika PAS-a.

Oporbene stranke suzdržale su se od glasanja.

Cilj vlade je potpisati sporazum o pristupanju Moldavije Europskoj uniji do kraja 2028. godine te pripremiti zemlju za ulazak u Uniju do 2030., kazao je Tofan.

Kako bi to ostvarila, njegova vlada želi ove godine otvoriti sve pregovaračke klastere s EU-om.

Moldavija je, zajedno s Ukrajinom, kandidatkinja za članstvo u EU-u, a dosad je otvorila dva od šest tzv. pregovaračkih klastera.

Moldavija, smještena između Ukrajine i članice EU-a Rumunjske, ima većinsko rumunjsko govorno stanovništvo i brojnu rusofonu manjinu.

Politička vlast u zemlji desetljećima se izmjenjuje između stranaka koje zagovaraju tješnje veze s Europom i onih koje se zalažu za bolje odnose s Moskvom.