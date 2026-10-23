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EU MUČI INFLACIJA

Veliko istraživanje pokazalo: Europljani su zabrinuti za kućni budžet

Piše HINA,
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Veliko istraživanje pokazalo: Europljani su zabrinuti za kućni budžet
Foto: canva/ilustracija
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Poskupljenja, stambena kriza i dotrajala obrazovna i zdravstvena infrastruktura izveli su građane na ulice u Francuskoj, Belgiji, Austriji, Španjolskoj, Grčkoj, Italiji i Portugalu

Raspoloženje potrošača u eurozoni potonulo je u listopadu na najnižu razinu u pet mjeseci, pokazalo je istraživanje Europske komisije, uz prosvjede građana u nizu zemalja protiv visokih troškova života i loše obrazovne i zdravstvene infrastrukture. Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni pao je u listopadu za 1,1 bod u odnosu na rujan, na minus 17,9 bodova, pokazalo je mjesečno izvješće Europske komisije (EK).

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Pogoršanje pokazuje i indeks na razini cijele Unije, prema padu vrijednosti za 1,2 boda, na minus 17,3 boda. U listopadu se tako indeks ponovno udaljio od dugoročnog prosjeka Unije, navodi Komisija u izvješću.

Građane brinu visoki troškovi života i inflacija koja im nagriza kupovnu  moć.

U rujnu potrošačke cijene u eurozoni porasle su za čak 3,8 posto, najsnažnije u tri godine, uz zamjetno poskupljenje energije i svježe hrane, pokazali su podaci europskog statističkog ureda. Poskupljenja, stambena kriza i dotrajala obrazovna i zdravstvena infrastruktura izveli su građane na ulice u Francuskoj, Belgiji, Austriji, Španjolskoj, Grčkoj, Italiji i Portugalu. 

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EK je provela anketu o raspoloženju potrošača od 1. do 21. listopada u 26 članica Europske unije, uz izuzetak Estonije, obuhvativši 99,8 posto ukupne konačne potrošnje u Uniji i u eurozoni.

Cjelovito izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Europske unije i eurozone u travnju Komisija će objaviti krajem mjeseca.

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