Veliko srce slavonske udruge! 'Mi i korisnici smo obitelj, sadi se povrće, a sad imamo i koke'

Dok ljetne žege prže slavonske ravni, a živa se na termometrima opasno približava brojci četrdeset, na imanju Udruge Regoč u Bukovlju kod Slavonskog Broda ne posustaje radni ritam. Ipak, težak rad ovdje je protkan smijehom, pjesmom i neslomljivim entuzijazmom. Vrijedni članovi i korisnici ove udruge, koja brine o osobama s intelektualnim poteškoćama, proteklih su dana imali poseban razlog za slavlje - svečano su otvorili novi kokošinjac, pravu malu oazu za svojih trideset pernatih stanarki.

Otvorenje “hotela za koke” obilježeno je u vedrom i opuštenom ozračju. Uz mirisni roštilj, osvježavajuće voćne koktele od domaćeg bilja i zabavnu odbojku na pijesku, korisnici i osoblje proslavili su još jedan uspješan korak u razvoju svog imanja.

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- Otvorenje smo proslavili u najboljem društvu. Uz osmijehe naših korisnika, mirisni roštilj, druženje i zabavnu odbojku na pijesku. Ovakvi trenuci podsjećaju nas koliko su zajedništvo, radost i međusobna podrška važni - istaknula je Žaklina Ćirić, koordinatorica razvoja Udruge. Dodala je kako su ponosni što zajedno stvaraju mjesto u kojem se svatko osjeća kao kod kuće.

Sada redovito brinu o kokicama, imaju li dovoljno hrane i vode, promatraju ih u njihovom ‘čeprkanju’ po travi, a kada za to dođe vrijeme - idu i pokupiti jaja. Svi jedva čekaju baš to napraviti.

No, simpatične kokice i njihova svježa jaja tek su dio bogate priče s ovog imanja. Udruga Regoč raspolaže s impresivnih 6000 četvornih metara poljoprivrednog prostora koji tijekom cijele godine živi punim plućima. Imaju dva velika, moderna plastenika. Uzgajaju rajčice, krumpir, papriku za ajvar i kiseljenje, krastevce, bobičasto voće, lavandu...

Kad prođe ljeto i poberu sav urod, onda slijedi čišćenje, pranje i dezinfekcija plastenika pa jesenska sjetva. Za Uskrs onda već beru mladi luk, šinat, blitvu, salatu...

Trenutno na imanju vlada pravo kulinarsko uzbuđenje - kuha se domaća rajčica. Zahvaljujući ranijem urodu iz plastenika, vrijedne ruke korisnika pripremit će i do 2000 litara domaće rajčice koja će se kroz cijelu godinu koristiti u kulinarskim radionicama i kuhinji Udruge.

- Udruga Regoč danas okuplja oko 350 korisnika, od kojih je 35 uključeno u poludnevni boravak, dok njih osmero živi u organiziranom stanovanju uz 24-satnu podršku. Temelj našeg rada je simulacija života u obitelji - ponosna je na ovaj projekt Žaklina.

Ovaj cilj ostvaruje se kroz čak 16 aktivnih radionica koje se provode svakodnevno. Korisnici se educiraju i usavršavaju kroz kulinarske i slastičarske radionice, radionice šivanja i tkanja, obradu drveta, a i neizostavne su fizioterapija i sportske aktivnosti. Sve financiraju sredstvima koja osiguraju na temelju projekata.

Dok su oni najizdržljiviji po nesnosnoj vrućini obavljali poslove na otvorenom, veći dio korisnika utočište je pronašao u rashlađenim prostorijama. Tamo su savladavali nove vještine, pripremali ukusne voćne koktele i pekli kolače s domaćim jajima, koja je ovoga puta iz novootvorenog kokošinjac donijela korisnica Martina Sušac.

Posjetitelji imanja u Bukovlju rijetko ostaju ravnodušni. Toplina, dobrota i optimizam koji zrače iz svakog osmijeha korisnika i osoblja prenose se na svakoga tko kroči na njihovo imanje.

Uz rad, ovdje se ne zaboravlja ni na odmor. Korisnici redovito posjećuju gradske bazene, druže se s drugim udrugama i dokazuju da su radost života, aktivan pristup i međusobna podrška najbolji recept za sretnu i uključivu zajednicu.

- Rado primamo goste, dolaze nam iz drugih udruga, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, zanima ih kako to mi radimo jer mislim da smo mi jedina Udruga u Hrvatskoj koja ima ovako organiziran vid proizvodnje hrane u kojoj sudjeluju naši djelatnici i korisnici - zaključila je Žaklina uz veliki pozdrav svih korisnika.