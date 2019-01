Venezuela: Trump je priznao šefa oporbe za predsjednika

Juan Guaido, predsjednik venezuelskog parlamenta u kojemu većinu ima oporba, proglasio se u srijedu vršiteljem dužnosti predsjednika te zemlje, a odmah ga je priznao američki predsjednik Donald Trump.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK