Venezuelanka planirala Trumpu dati svoju Nobelovu nagradu! Stigao odgovor Nobel instituta

Nobelov institut objavio je u subotu da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati, nakon što je venezuelanska opozicijska čelnica Marija Corina Machado sugerirala da bi svoju nagradu iz 2025. mogla ustupiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:52 Trump započinje sastanke s naftnim tvrtkama kako bi razgovarao o Venezueli | Video: 24sata/Reuters

Institut je priopćio da je odluka o dodjeli nagrade trajna i konačna, a da odbori koji je dodjeljuju ne komentiraju djelovanje ili izjave laureata nakon primanja nagrade.

"Jednom kad je Nobelova nagrada objavljena, ne može biti povučena, podijeljena ili prenesena na druge", priopćio je Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade i Norveški Nobelov institut. "Odluka je konačna i vrijedi zauvijek".

Machado je na Fox Newsu u ponedjeljak rekla je da bi dodjela nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelanskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura, kojeg je SAD prošli tjedan oteo.

"Jeste li u bilo kojem trenutku ponudili dati mu Nobelovu nagradu za mir?", pitao je voditelj. "Je li se to doista dogodilo?"

"Nije se dogodilo, još", odgovorila je Machado.

Trump, koji ne krije da želi tu prestižnu nagradu i više puta ju je povezao uz svoja diplomatska postignuća, rekao je da bi bio počašćen primiti Nobela ako je Machado ponudi tijekom planiranog sastanka u Washingtonu sljedeći tjedan.

Machado, bivšoj članici Narodne skupštine, bilo je zabranjeno kandidirati se na općim izborima u Venezueli 2024. godine