Vesna Vučemilović o otpadu: 'Nužno je uzrokovanje i analiza svake pošiljke iz Gospića...'

Takozvani neopasni otpad koji se planira spaliti u našičkoj cementari se u najvećem dijelu sastoji od plastike koju cementara inače koristi kao gorivo, objavila je Vesna Vučemilović na društvenim mrežama.

Ističe i kako treba znati da u tom takozvanom neopasnom otpadu ima primjesa.

- Analize i vještačenja su utvrdili prisutnost opasnog otpada, ostataka obrade električne i elektroničke opreme, kao i povišene koncentracije opasnih elemenata. Stoga ako želimo zaštititi zdravlje građana nužno je uzorkovanje i analiza svake pošiljke od strane neovisnog tijela te javno objavljivanje nalaza - rekla je Vučemilović.

Dodaje i da svima kojima je stalo do ljudi koje žive u tom kraju, da će takav prijedlog podržati.