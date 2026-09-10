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Vesna Vučemilović o otpadu: 'Nužno je uzrokovanje i analiza svake pošiljke iz Gospića...'

Piše Luka Safundžić,
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Vesna Vučemilović o otpadu: 'Nužno je uzrokovanje i analiza svake pošiljke iz Gospića...'
Zagreb: Dolazak članova na sastanak parlamentarne većine | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Svi kojima je stalo do ljudi koji ovdje žive će to podržati. Ili bi barem trebali, rekla je...

Takozvani neopasni otpad koji se planira spaliti u našičkoj cementari se u najvećem dijelu sastoji od plastike koju cementara inače koristi kao gorivo, objavila je Vesna Vučemilović na društvenim mrežama. 

Ističe i kako treba znati da u tom takozvanom neopasnom otpadu ima primjesa.

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- Analize i vještačenja su utvrdili prisutnost opasnog otpada, ostataka obrade električne i elektroničke opreme, kao i povišene koncentracije opasnih elemenata. Stoga ako želimo zaštititi zdravlje građana nužno je uzorkovanje i analiza svake pošiljke od strane neovisnog tijela te javno objavljivanje nalaza - rekla je Vučemilović. 

Dodaje i da svima kojima je stalo do ljudi koje žive u tom kraju, da će takav prijedlog podržati. 

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