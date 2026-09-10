Veterani i branitelji osudili su uništavanje grbova brigada kod Vjesnika: 'Mrzitelji Hrvatske'

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i Savez branitelja radnika RH najoštrije su osudili oskvrnuće insignija, hrvatskog znakovlja i grba Republike Hrvatske, priopćili su u četvrtak.

Nepoznati počinitelji tijekom noći su prešarali murale u podvožnjaku kod nekadašnjeg nebodera Vjesnika, a koji su posvećeni hrvatskim braniteljskim postrojbama iz Domovinskog rata.

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i Savez branitelja radnika RH Ističu su kako ih je vijest o uništavanju znakovlja hrvatskih postrojbi iz Domovinskog rata i službenog grba RH duboko uznemirila i ogorčila.

"Potpis kojeg su ostavili mrzitelji Hrvatske istovjetan je porukama s prošlogodišnjeg prosvjednog skupa "Ujedinjeni protiv fašizma", što pokazuje da se radi o nastavku akcije iste skupine", naveli su u priopćenju.

Smatraju i da je takav čin nedopustivo iskazivanje nepoštovanja prema simbolima hrvatske državnosti, vrijednostima Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima koji su se pod tim obilježjima borili za slobodu i neovisnost RH.

Od nadležnih institucija traže da bez odgode utvrde sve okolnosti događaja, pronađu počinitelje i poduzmu odgovarajuće zakonske mjere kako bi odgovorni bili procesuirani i sankcionirani u skladu sa zakonom, uključujući odredbe članka 349. Kaznenog zakona te očekuju od institucija jasnu poruku da je svako oskvrnuće hrvatskih obilježja neprihvatljivo, stoji u priopćenju.

Braniteljske murale kod Vjesnika uništili su zasad nepoznati počinitelji, a oslikani su početkom godine, kada je podvožnjak bio zatvoren zbog požara u Vjesnikovom neboderu.