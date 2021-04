Sigurna sam u našu pobjedu. U stranci smo se odmah usuglasili kako su svi predsjednici organizacija ujedno nositelji lista za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, i to ne samo u Gradu Zagrebu nego i u drugim županijama. Što se organizacije i članstva tiče, mi smo zasigurno najjača politička opcija u Zagrebu te ujedno najzagrebačkija stranka, izjavila je u intervjuu Jelena Pavičić Vukičević, obnašateljica dužnosti zagrebačkoga gradonačelnika i kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti. Pavičić Vukičević zaista ima veliku podršku među vodećim ljudima u Bandićevoj stranci, čak je uspjela vratiti i one koji su mislili otići svojim putem i ne ići u još jednu političku borbu. Međutim, na nižim razinama u Gradu vladaju određeni strah i bojazan.

Iako je Pavičić Vukičević naglasila kako se nitko u Gradu ne treba bojati, mnogi, posebice oni koji su zaposleni u Gradu ili nekim gradskim tvrtkama mimo natječaja i procedure, a takvih ima zaista puno, ne mogu mirno spavati. To su ljudi koji su došli na takve pozicije isključivo zbog veza koje su imali s preminulim Milanom Bandićem. Javna je tajna da je Bandić znao sve, pa i zapošljavanja na najnižim razinama, posebice kad je trebalo zaposliti nekog “njegovog čovjeka”, tu je bio posebno osjetljiv i to je zorno pratio te urgirao zbog većih koeficijenata za plaću, što je u mnogim slučajevima bilo mimo pravilnika.

Toga je svjesna i Pavičić Vukičević, ali ruke su joj u tome vezane, sve je to glasačka mašinerija, sve su to sigurni glasači i ona njih mora pridobiti 100%. U stranci su veoma euforični u svemu, nakon potonuća izazvanog smrću njihova voljenog vođe i beznađa, opet su vidjeli svjetlo na kraju tunela u obliku Jelene Pavičić Vukičević. Iako je ona godinama bila uz svog političkog oca, Bandića, ona je Bandiću znala često uputiti kritiku i neslaganja s njim, pa je prema našim saznanjima zadnjih mjeseci vrlo rijetko komunicirala. I kad je razgovarala s njim, to više nije bilo onako staro drugarski nego strogo poslovno. Pavičić Vukičević je Bandiću poručila da ona više neće s njim u politički ring i da završava svoju karijeru. Trebala se preseliti u Švedsku i nastaviti akademsku karijeru, koju niti u jednom trenutku nije zanemarila, ali desilo se to što se desilo i Pavičić Vukičević morala je preuzeti zapovijedanje.

- Ona razmišlja mnogo drugačije od pokojnog Milana, odmjerenija je i, prije nego što nešto izgovori ili odluči, mnogo razmišlja o mogućim posljedicama. Ona je svjesna da brojno članstvo, a to su mahom ljudi zaposleni u gradskim tvrtkama i u gradskom poglavarstvu, gleda nju kao nekog spasitelja, ženu koja će odnijeti izbornu pobjedu i osigurati još jedan mandat, to je inicijalni plan, jedan mandat u kojem će se moći organizirati postupna tranzicija vlasti jer u ovakvom konkretnom slučaju, ad hoc smjene, to će izazvati pomutnju i buru - govori nam naš sugovornik vrlo dobro upućen u zbivanja u Bandićevoj stranci, ali i u Gradu Zagrebu.

Pavičić Vukičević ima vrlo snažnu potporu stare garde, a to su Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Ivica Lovrić, pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje, te Slavko Kojić, gradski zastupnik, ali i poslovni direktor Bandićeve stranke, koji de facto upravlja strankom na ekonomskoj razini i drži sve pod kontrolom. Najveću podršku Pavičić Vukičević dobila je upravo od njih, a posebice Kalinića, koji joj je postavio i ultimatum da se mora kandidirati za gradonačelnicu jer ne mogu i ne smiju ostaviti svoje članstvo na milost i nemilost.

*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 2. travnja