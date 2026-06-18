Veterinari: 'Lijekovi za životinje postaju obična trgovačka roba'

Hrvatska veterinarska komora upozorila je u četvrtak da se predloženim Zakonom o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima dopušta otvaranje bezreceptnih veterinarskih ljekarni kojima ne moraju upravljati doktori veterinarske medicine, što može smanjiti dostupnost receptnih lijekova. Hrvatska veterinarska komora (HVK) je priopćila da bezreceptne veterinarske ljekarne već sad imaju gotovo 80 posto tržišnog udjela u prodaji veterinarskih lijekova, a predloženi zakon, ustvrdili su, predviđa da jedan doktor veterinarske medicine upravlja s čak četiri takve ljekarne i bez zaposlenja u punom radnom vremenu. „U praksi to znači da nositeljem odobrenja za prodaju veterinarskih lijekova mogu postati i pet shopovi, odnosno maloprodajni lanci čija je primarna djelatnost prodaja hrane i igračaka za kućne ljubimce”, navedeno je u priopćenju HVK.

Dodali su da jedan od vodećih pet shop lanaca u Hrvatskoj ima 56 veterinarskih ljekarni, uz propisanu obvezu da doktor veterinarske medicine upravlja svakom od njih.

Prema predloženom zakonskom rješenju, sad bi tolikim brojem bezreceptnih ljekarni moglo upravljati tek 14 doktora veterinarske medicine, odnosno 42 manje.

To bi moglo dovesti do smanjenja dostupnosti veterinarskih lijekova koji se izdaju na recept, upozorili su iz HVK, posebno u ruralnim i stočarskim područjima.

„Poslovi koji po svojoj naravi spadaju u poslove veterinarske djelatnosti, prenose se na osobe školovane za prodaju hrane i igračaka za kućne ljubimce, što podrazumijeva mogućnost nestručne primjene i uporabe veterinarskih lijekova, na štetu zdravlja životinja”,

Stoga HVK zahtjeva da se amandmanima na navedeni zakon osigura da svaka veterinarska ljekarna mora imati odgovornog doktora veterinarske medicine zaposlenog na puno radno vrijeme te da poslove u veterinarskoj ljekarni mogu obavljati samo doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari.

receptnih lijekova otvoriti prostor za potpuno razvlašćivanje doktora veterinarske medicine u maloprodaji veterinarskih lijekova, što će imati posljedice

Lijekovi postaju trgovačka roba. Posjednicima životinja bit će uskraćeni lijekovi koji se izdaju isključivo na recept.

HVK je istaknula da je aktivno sudjelovala u izradi nacrta zakona, no tekst koji je upućen u saborsku proceduru nije onaj koji je bio predmet savjetovanja.