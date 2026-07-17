Veterinarski natječaj izazvao sukob: Udruga traži obustavu, Ministarstvo sve odbacuje

Iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske u petak su upozorili na mogući sukob interesa Veterinarske stanice Varaždin u natječaju za veterinarske poslove, navodeći da je povezana tvrtkama s velikim stočarskim kapacitetom, no Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je u odgovoru Hini te navode odbacilo. "Postavlja se ozbiljno pitanje sukoba interesa - ista veterinarska stanica koja bi po ovom natječaju obavljala javne ovlasti, uključujući uzimanje službenih uzoraka pri sumnji na zarazne bolesti, u vlasništvu je čovjeka koji je istodobno najveći uzgajivač stoke na tom istom području", navela je ta udruga u svom priopćenju.

Dodali su da tvrtke u vlasništvu osobe koja je većinski vlasnik Veterinarske stanice Varaždin drže 30.000 svinja i više od 1.500 junadi te obrađuju preko 700 hektara zemlje, uključujući državno zemljište u zakupu i izvan Varaždinske županije.

Ministarstvo je na upit Hine o mogućem sukobu interesa odgovorilo kako je izjava o nepostojanju sukoba interesa sastavni dio natječajne dokumentacije u natječajima iz 2025. i 2026. godine.

"U konkretnom slučaju Veterinarske stanice Varaždin, 2026. godine provedena je i dodatna provjera, pri čemu nisu utvrđene okolnosti koje bi prema važećim propisima predstavljale zapreku za dodjelu javnih ovlasti", istaknuli su iz ministarstva.

Udruga veterinarskih organizacija također je tražila od ministarstva da objavi koliko je ponuda pristiglo na taj natječaj, koliko ih je bilo nepotpuno te je li ijednom drugom ponuditelju osim Veterinarskoj stanici Varaždin poslan poziv da dopuni dokumentaciju. Pritom su istaknuli da je ponuda navedene veterinarske stanice bila nepotpuna.

Iz ministarstva poljoprivrede su, odgovarajući na Hinin upit, kazali kako je u aktualnom natječaju ukupno bilo obuhvaćeno 276 jedinica lokalne samouprave i 17 gradskih četvrti Grada Zagreba, od čega za 94 jedinice dokumentacija dostavljena od 27 veterinarskih organizacija nije ispunjavala natječajne uvjete.

Što se tiče natječaja iz siječnja 2025. godine kazali su kako podatke mogu dostaviti tek sljedeći tjedan jer odgovor zahtijeva opsežan pregled arhive.

Iz ministarstva su također ponovili kako je Veterinarska stanica Novi Marof pokrenula upravni spor vezan za postupanje Povjerenstva u predmetu koji se odnosi na Veterinarsku stanicu Varaždin, zbog čega slučaj ne mogu dodatno komentirati.

Istaknuli su pritom kako su prema svim ponuditeljima postupali u skladu s važećim propisima i pravilima natječaja.

Što se tiče navoda udruge da Hrvatska veterinarska komora nije dala mišljenje u postupku izrade kriterija natječaja, ministarstvo je istaknulo da su ti kriteriji izrađivani u stalnoj komunikaciji s predstavnicima struke, uključujući i komoru.

Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske u istom je priopćenju ponovno zatražila od ministarstva hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu koji je u tijeku i izmjenu kriterija po uzoru na kriterij dostupnosti koji primjenjuje Državni inspektorat.

Naime, prema navodima udruge Državni inspektorat na svojim natječajima za kontrole u klaonicama od kojih je posljednji bio u veljači ove godine, kao odlučujući kriterij propisuje upravo dostupnost usluge, a ne broj veterinara.

Inače, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčič početkom ovog mjeseca je govoreći o kriterijima natječaja napomenuo kako se oni nisu mijenjali posljednje tri godine te da nisu doneseni jednostranom odlukom ministarstva, nego u konzultacijama sa strukom.

"Kriteriji su doneseni u konzultacijama sa strukom i velik dio struke smatra ih dobro postavljenima i pravednima. Hrvatska veterinarska komora nije donijela jednoznačan stav. Imamo jednu strukovnu udrugu koja ovakve kriterije podržava i jednu manju koja im se protivi. To je stvarno stanje unutar struke“, rekao je tada ministar.