VF: Nizozemci hakirali mobitel Trumpova zeta. Otkrili račune sa stotinama milijuna dolara

Jared Kushner, zet Donalda Trumpa i njegov savjetnik u Bijeloj kući, navodno je imao pristup bankovnim računima povezanima s milijardama dolara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Matthew Cole u knjizi „Princes and Thieves” iznosi tvrdnju da su nizozemski obavještajci 2017. provalili u Kushnerov iPhone i pratili njegov pristup jednom računu. Kushnerov odvjetnik odbacuje navode o računima i kršenju zakona.

Cole piše da je nizozemska vojnoobavještajna služba MIVD do podataka došla preko ruskog hakera povezanog s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU. Prema autorovu opisu, haker je britanskim vlastima stigao u sklopu špijunske misije, a Nizozemci su mu ponudili izbor: suradnju ili uhićenje. Nakon što je pristao surađivati, dao im je pristup podacima GRU-a, gdje su pronašli snimke zaslona Kushnerova iPhonea X.

.@VanityFair posted an excerpt from a book containing outrageous and categorically false allegations. The allegations made by this author are completely insane and never happened. We denied every one of these claims on the record, yet the author failed to provide a single shred of evidence to substantiate any of them. No bank statements, wire transfer records, account numbers, transaction dates, or other verifiable details were provided to support these extraordinary accusations. During the period in question, I was one of the most scrutinized people in the world, subjected to intense media coverage, multiple congressional investigations, and a special counsel investigation. I voluntarily cooperated with these investigations, providing over 30 hours of testimony. None of these allegations ever surfaced, because none of these events ever happened. These are outrageous fabrications being presented as investigative journalism. This is not journalism. It is a mixture of fantasy, fiction, and advocacy, written by someone who is either deeply disturbed or acting with sinister intent. — Jared Kushner (@jaredkushner) October 22, 2026

Nizozemski stručnjaci, navodno, nisu mogli potpuno preuzeti kontrolu nad telefonom, ali su mogli vidjeti njegov zaslon dok ga je koristio. Tako su uočili prijavu na bankovni račun u Dubaiju, na koji su već stigle stotine milijuna dolara preko banke u Azerbajdžanu. MIVD je isprva procijenio da bi račun mogao biti povezan s azerbajdžanskom vladom - navodi Cole, no trag novca vodio je prema UAE-u.

Autor opisuje dva računa povezana s Kushnerom. Na prvom, koji naziva Alpha, navodno se našlo oko 750 milijuna dolara, a novac je prolazio kroz First Abu Dhabi Bank i dobrotvornu zakladu Watani Al Emarat. Cole tvrdi da je zaklada, koju financira vlada UAE-a, služila i kao paravan za tajne vojne i obavještajne poslove. Kushner je, prema knjizi, bio ovlašten potpisnik, ali formalno nije bio vlasnik računa.

Prema izvoru koji je Coleu govorio o dogovoru, Kushner je obećao zastupati ciljeve šeika Mohammeda bin Zayeda, čelnika UAE-a, ako sudjeluje u fondu. Taj je izvor rekao da je Kushner tražio prečace u diplomaciji, a normalizacija odnosa Izraela i UAE-a trebala je otvoriti prostor za poslovanje.

- Jared je tražio prečace u diplomaciji - rekao je izvor upoznat s dogovorom za Vanity Fair.

Cole piše da su bin Zayed i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman isprva razmatrali izdvajanje više od 10 milijardi dolara za širi fond, no ta se zamisao ugasila. Autor tvrdi da su potom bin Zayed i bin Salman, a kasnije samo bin Zayed, u najmanje dva računa usmjerili ukupno oko dvije milijarde dolara. Navodni dogovor povezuje s planovima za američku vanjsku politiku i izraelsko-palestinsko pitanje.

Drugi račun, nazvan Beta, navodno je sadržavao oko milijardu dolara koje je bin Zayed do proljeća 2018. prebacio u Izrael preko Azerbajdžana. Cole piše da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poticao Kushnera da novac položi u izraelsku središnju banku, gdje bi račun izgledao kao državni. Osoba upoznata s računom rekla je autoru da je novac bio namijenjen Kushnerovu osobnom interesu.

Kushnerov odvjetnik rekao je da njegov klijent ne poznaje zakladu Watani, nema veze s računom u UAE-u i ispunio je zakonske obveze. Odvjetnik je također zanijekao da Kushner zna za račun u Izraelu te ustvrdio da takvih računa nije bilo. Bivši veleposlanik SAD-a u Izraelu David Friedman također je odbacio navode o svom sudjelovanju, a Cole navodi da je Kushnerov odvjetnik poricao bilo kakvo kršenje zakona.

*uz korištenje AI-ja