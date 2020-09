Vi ste jedini prijatelj svojeg srca - evo kako mu možete pomoći

Brojne studije pokazale su pozitivan utjecaj magnezija na zdravlje, posebno kardiovaskularnog sustava, preko različitih mehanizama

<p>Srce igra ključnu ulogu u našem organizmu. Ono svojim neprestanim kucanjem pokreće cirkulaciju koja osigurava stalan protok krvi kroz tijelo i na taj način opskrbljuje sve organe kisikom i hranjivim tvarima. Zdravlje srca je sastavni dio općeg zdravlja, a da bi obavljalo svoju funkciju u punom kapacitetu, naš zadatak je da mu osiguramo sve što je potrebno, poput odgovarajućeg unosa magnezija.</p><h2>Kako ugrožavamo svoje srce?</h2><p>Loša prehrana, nedostatak sna, povećan stres, alkohol, pušenje i manjak fizičke aktivnosti najveći su neprijatelji srca, ali i općeg zdravlja. Kardiovaskularna oboljenja najčešći su uzrok smrti u našoj zemlji, a jednostavnom promjenom životnih navika mogu se izbjeći, znatno ublažiti ili potpuno izliječiti. Ključna riječ za rješenje problema je preventiva, kako u pogledu redovitih kontrola općeg zdravlja, posebno zdravlja srca kao središta našeg organizma, tako i usvajanjem zdravih životnih navika i donošenjem dobrih odluka. U tom smislu prehrana ima veliki značaj za kardiovaskularno zdravlje, a znanstvena istraživanja pokazuju da prehrana bogata magnezijem smanjuje rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa.</p><h2>Srcu je svakodnevno potreban magnezij</h2><p>Brojne studije pokazale su pozitivan utjecaj magnezija na zdravlje, posebno kardiovaskularnog sustava, kroz različite mehanizme. Dakle, da bi srce obavljalo sve svoje zadatke u organizmu, potrebno je da mu svakodnevno osiguramo magnezij. <strong>Dnevni unos magnezija za većinu populacije je između 300 i 400 mg</strong>, ali mnogi ga ne unose dovoljno. Znanstvenici ističu da je zbog suvremenog načina života većina ljudi u povećanom riziku od nedostatka magnezija, kako zbog smanjene zastupljenosti magnezija u prehrani, tako i zbog uzimanja lijekova koji povećavaju njegovo izlučivanje iz organizma. Zbog toga bi starije osobe, svi sa kroničnim oboljenjima kao što su hipertenzija i dijabetes, kao i trudnice i dojilje koje su u posebnom metaboličkom stanju, trebali posvetiti posebnu pažnju redovitom i odgovarajućem unosu magnezija. Također, veće potrebe za ovim mineralom imaju tinejdžeri i fizički aktivne osobe.</p><h2>Koji su prirodni izvori magnezija u prehrani?</h2><p>Magnezijem su bogate sjemenke, bademi, pšenične mekinje, špinat i grah, a znanstvena istraživanja su pokazala da je oblik ovog dragocjenog minerala, koji naše tijelo vrlo lako i učinkovito apsorbira i iskorištava, u vodi koja ga prirodno sadrži. Uz to što olakšavamo tijelu, a samim time i srcu, da uzme magnezij koji mu je potreban, radimo još jednu dobru stvar – pravilno se hidriramo. Voda treba biti prvi izbor za zdravu hidraciju i dnevno je poželjno popiti 6 do 8 čaša vode iz svih izvora. Uz uobičajenu vodu za piće, prirodna mineralna voda može biti vrlo korisna u svakodnevnoj prehrani, jer kada prirodno sadrži magnezij, ima dodatni funkcionalni učinak. Dakle, pravilna prehrana ne podrazumijeva samo hranu koju jedemo, nego i ono što pijemo. Primjer odličnog prirodnog izvora magnezija je <strong>Mg Mivela</strong> koja<strong> u jednoj litri sadrži preporučenu dnevnu dozu ovog minerala</strong>. Prikladna je za djecu, mlade i odrasle. Svatko na jednostavan i praktičan način može unijeti svoju dnevnu dozu magnezija dok je u školi, na poslu, u šetnji, dok vježba ili je kod kuće.</p><h2>Redovito se pregledavajte</h2><p>Uz promjene koje možete uvesti sami, važno je da redovito kontrolirate zdravlje svojega srca. <strong>Mg Mivela</strong> vas povodom Svjetskog dana srca, <strong>nagrađuje Mg Mivela vodom i besplatnim pregledima kardiologa</strong> s EKG-om i UZV srca u Poliklinici Aviva u Zagrebu.</p><p>Prva tri točna odgovora dobit će<strong> besplatni pregled kardiologa s EKG-om i UZV-om srca</strong> u Poliklinici Aviva u Zagrebu.</p><p><strong>Pitanje glasi:</strong></p><p>Odgovor šaljite na <a href="mailto:marketing@jamnica.hr"><strong>marketing@jamnica.hr</strong></a> od utorka 29.9. u 9 sati do srijede 30.09. u 10 sati.</p><p>Pravila nagradnog natječaja <strong><a href="https://www.24sata.hr/article-preview-719047?preview_code=7a3f3caa" target="_blank">pročitajte ovdje</a></strong>.</p>