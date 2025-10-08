VIDEO 500 ljudi okružilo auto ekvadorskog predsjednika. Pucali i gađali ga kamenjem

Automobil ekvadorskog predsjednika Daniela Noboe okružilo je oko 500 ljudi dok je dolazio na događaj u pokrajini Canar, na automobil su bacali kamenje, a pronađeni su i tragovi oštećenja od metaka, izjavila je u utorak ministrica okoliša i energetike Ines Manzano.

Predsjednik nije ozlijeđen, a pet osoba je uhićeno, dodala je ministrica Manzano koja je službeno podnijela prijavu zbog pokušaja atentata na predsjednika Nobou.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la... Posted by Presidencia de Ecuador on Tuesday, October 7, 2025

"Pucanje na predsjednikov automobil, bacanje kamenja, uništavanje državne imovine – to je jednostavno kriminalno. To nećemo dopustiti", rekla je Manzano.

Video iz automobila, koji je objavio Ured predsjednika, prikazuje ljude uz cestu koji bacaju kamenje i napuknuto staklo na prozoru automobila.

Konfederacija autohtonih naroda Ekvadora (CONAIE) objavila je da su policija i vojska napale ljude koji su se okupili povodom dolaska predsjednika te da je među njima bilo i starijih žena. "Najmanje nas je pet proizvoljno uhićeno", stoji u njihovoj objavi na platformi X.

CONAIE je prije 16 dana pokrenuo štrajk, organizirajući marševe i blokade cesta u znak prosvjeda protiv vladine odluke o ukidanju subvencija za dizelsko gorivo.