VIDEO Albanci već 100 dana prosvjeduju zbog odmarališta povezanog s Trumpovim zetom

Protivnici projekta gradnje luksuznih nekretnina u zaštićenom prirodnom rezervatu u Albaniji demonstrirali su u ponedjeljak u glavnom gradu Tirani 100. dan zaredom. Prosvjed je usmjeren protiv planova američkih investitora u delti rijeke Vjosa.

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Prosvjednici su držali transparente sa sloganima poput "Albanija nije na prodaju" i pozivali na ostavku premijera Edija Rame, tvrdeći da iza njegove kontinuirane podrške projektu stoji korupcija.

Projekt vodi tvrtka povezana s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Luksuzni hoteli, kompleksi vila i rekreacijski sadržaji planirani su za uvalu Zvernec i otok Sazan.

Ekološke skupine upozoravaju da bi razvoj mogao uzrokovati trajnu štetu krhkom ekosustavu delte Vjosa na albanskoj jadranskoj obali, uključujući mjesta za razmnožavanje i odmor flaminga, čaplji i drugih vrsta ptica.

Albanski mediji nazvali su pokret "Flamingo revolucijom".

Prema lokalnim medijima, građevinska dozvola za odmaralište još nije izdana. Međutim, građevinski strojevi stigli su na predloženu lokaciju krajem svibnja, što je izazvalo val prosvjeda koji od tada traje.