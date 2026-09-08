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TRAŽE OSTAVKU RAME

VIDEO Albanci već 100 dana prosvjeduju zbog odmarališta povezanog s Trumpovim zetom

Piše HINA,
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VIDEO Albanci već 100 dana prosvjeduju zbog odmarališta povezanog s Trumpovim zetom
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Projekt vodi tvrtka povezana s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Luksuzni hoteli, kompleksi vila i rekreacijski sadržaji planirani su za uvalu Zvernec i otok Sazan.

Protivnici projekta gradnje luksuznih nekretnina u zaštićenom prirodnom rezervatu u Albaniji demonstrirali su u ponedjeljak u glavnom gradu Tirani 100. dan zaredom. Prosvjed je usmjeren protiv planova američkih investitora u delti rijeke Vjosa.

Pokretanje videa...

Albanija VIDEO
Albanija | Video: Reuters/

Prosvjednici su držali transparente sa sloganima poput "Albanija nije na prodaju" i pozivali na ostavku premijera Edija Rame, tvrdeći da iza njegove kontinuirane podrške projektu stoji korupcija.

Projekt vodi tvrtka povezana s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Luksuzni hoteli, kompleksi vila i rekreacijski sadržaji planirani su za uvalu Zvernec i otok Sazan.

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Ekološke skupine upozoravaju da bi razvoj mogao uzrokovati trajnu štetu krhkom ekosustavu delte Vjosa na albanskoj jadranskoj obali, uključujući mjesta za razmnožavanje i odmor flaminga, čaplji i drugih vrsta ptica.

Albanski mediji nazvali su pokret "Flamingo revolucijom".

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Prema lokalnim medijima, građevinska dozvola za odmaralište još nije izdana. Međutim, građevinski strojevi stigli su na predloženu lokaciju krajem svibnja, što je izazvalo val prosvjeda koji od tada traje.

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