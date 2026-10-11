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IGNORIRALI UPOZORENJA

VIDEO Američki avion raketom pogodio brod u Omanskom zaljevu, htjeli probiti blokadu

Piše Bruno Serdar,
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VIDEO Američki avion raketom pogodio brod u Omanskom zaljevu, htjeli probiti blokadu
Foto: CENTCOM
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Napad se dogodio zbog pokušaja broda da probije pomorsku blokadu Irana. Američki borbeni avion pogodio je krmu broda, koji plovi pod zastavom Paname, precizno navođenim projektilom

Američka vojska napala je jučer teretni brod M/V Ocean Molica u Omanskom zaljevu, nakon što je, prema tvrdnjama američkih snaga, posada ignorirala upozorenja i pokušala probiti pomorsku blokadu Irana. Američki borbeni avion pogodio je krmu broda, koji plovi pod zastavom Paname, precizno navođenim projektilom, čime je onesposobljen pogonski sustav broda, a nitko od članova posade nije ozlijeđen, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

Prema informacijama američkih snaga, brod je prethodno isplovio iz iranske luke i nastavio plovidbu unatoč postavljenoj blokadi. Od 14. srpnja, američke su snage obnovile pomorsku blokadu svih brodova koji uplovljavaju u iranske luke ili iz njih isplovljavaju. U posljednja tri mjeseca, CENTCOM navodi da su onesposobljena četiri komercijalna broda, dok je još 135 brodova prisiljeno na povratak.

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Američka vojska također je uništila deset tankera za koje tvrdi da su povezani s mrežom Iranske revolucionarne garde koja zaobilazi sankcije.

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- Svim pomorcima savjetuje se da poštuju upozorenja CENTCOM-a o blokadi - poručilo je američko zapovjedništvo, dodajući da posade brodova trebaju pratiti službene pomorske obavijesti i kontaktirati američke pomorske snage putem radijskog kanala 16.

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Ovaj napad događa se u vrijeme sve većih problema s pomorskim prometom u regiji, a broj brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem pao je na najnižu razinu u više od dva mjeseca. Hormuški tjesnac je ključna pomorska ruta za svjetsku trgovinu energentima, a prije rata njime je prolazila nafta koja je odgovarala približno petini svjetske potrošnje. Reuters nije uspio kontaktirati operatera broda Ocean Molica za komentar o napadu.

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