VIDEO Američki avion raketom pogodio brod u Omanskom zaljevu, htjeli probiti blokadu

Američka vojska napala je jučer teretni brod M/V Ocean Molica u Omanskom zaljevu, nakon što je, prema tvrdnjama američkih snaga, posada ignorirala upozorenja i pokušala probiti pomorsku blokadu Irana. Američki borbeni avion pogodio je krmu broda, koji plovi pod zastavom Paname, precizno navođenim projektilom, čime je onesposobljen pogonski sustav broda, a nitko od članova posade nije ozlijeđen, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran. A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port. CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps' multibillion-dollar shadow network over the same period. All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026

Prema informacijama američkih snaga, brod je prethodno isplovio iz iranske luke i nastavio plovidbu unatoč postavljenoj blokadi. Od 14. srpnja, američke su snage obnovile pomorsku blokadu svih brodova koji uplovljavaju u iranske luke ili iz njih isplovljavaju. U posljednja tri mjeseca, CENTCOM navodi da su onesposobljena četiri komercijalna broda, dok je još 135 brodova prisiljeno na povratak.

Američka vojska također je uništila deset tankera za koje tvrdi da su povezani s mrežom Iranske revolucionarne garde koja zaobilazi sankcije.

- Svim pomorcima savjetuje se da poštuju upozorenja CENTCOM-a o blokadi - poručilo je američko zapovjedništvo, dodajući da posade brodova trebaju pratiti službene pomorske obavijesti i kontaktirati američke pomorske snage putem radijskog kanala 16.

Ovaj napad događa se u vrijeme sve većih problema s pomorskim prometom u regiji, a broj brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem pao je na najnižu razinu u više od dva mjeseca. Hormuški tjesnac je ključna pomorska ruta za svjetsku trgovinu energentima, a prije rata njime je prolazila nafta koja je odgovarala približno petini svjetske potrošnje. Reuters nije uspio kontaktirati operatera broda Ocean Molica za komentar o napadu.