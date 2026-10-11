VIDEO Američki mladenci hit i u Zagrebu, dobili Modrićev dres: 'Po njemu ćemo nazvati dijete!'

Ashton i Zack Smith, mladenci iz Philadelphije koji su postali viralni hit tijekom Svjetskog prvenstva nakon što su na jednom od gradskih trgova Philadelphije slavili vjenčanje s navijačima hrvatske reprezentacije, svoj su medeni mjesec odlučili provesti u Hrvatskoj. Njihov dolazak organizirao je Željko Bulić iz udruge "Mi Hrvati" uz pomoć Hrvatske turističke zajednice.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Ovo nedjeljno poslijepodne američki mladenci proveli su šetnji Zagrebom.

Foto: Luka Safundžić/24sata

- Danas su stigli u Zagreb. Turistička zajednica im je osigurala vodiča i nakon ručka smo obišli grad. Poklonili smo im dječji dres od Luke Modrića, to može biti i muško i žensko ime. Prihvatili su da prvo dijete ima ime Luka, a ako im trebaju kumovi može im biti cijela naša Udruga. Poklonili smo im i navijačke majice naše udruge - rekao nam je Željko Bulić iz "Mi Hrvati".

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Pokretanje videa... VIDEO Američki par u Zagrebu | Video: Luka Safundžić/24sata

Foto: Luka Safundžić/24sata

Mladenci su najprije u Splitu pogledali utakmicu Hrvatska - Španjolska, zatim su obišli Klis i Trogir, potom Primošten, Šibenik i šibenske otoke, Nacionalni park Krku te uživali u prekrasnoj intimnoj večeri organiziranoj samo za njih dvoje u vinariji Bibich u Plastovu. Put ih dalje odveo u Ston, Dubrovnik te na kraju u Zagreb, odakle se vraćaju kući u Philadelphiju.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Foto: Luka Safundžić/24sata

Foto: Luka Safundžić/24sata

Foto: Luka Safundžić/24sata