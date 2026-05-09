VIDEO Amerikanci napali još jedan narko brod u Pacifiku. Dvoje mrtvih, jedan je preživio

Američka vojska potvrdila je da su u petak izveli napad na plovilo u istočnom Pacifiku, pri čemu su dvije osobe poginule, a jedna je preživjela. Ovo je posljednji u nizu smrtonosnih napada na brodove za koje se sumnja da prevoze narkotike, čime se ukupan broj žrtava takvih udara na Karibima i Pacifiku od rujna popeo na više od 190.

Videozapis koji je objavilo Američko južno zapovjedništvo (U.S. Southern Command) prikazuje plovilo kako se kreće vodom prije nego što ga pogađa, kako se čini, projektil. Zaslon na trenutak postaje crn, a potom se vidi brod potpuno zahvaćen plamenom.

U službenom priopćenju Južnog zapovjedništva navodi se kako se "plovilo kretalo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika" te da je bilo "uključeno u operacije narkotrgovine". Potvrdili su da su dvije ubijene osobe muškarci te da je obaviještena američka Obalna straža kako bi pokrenula operaciju potrage i spašavanja za jedinog preživjelog. Drugi detalji o samom incidentu, kao ni identitet žrtava i preživjelog, nisu objavljeni.

Eskalacija sukoba pod Trumpovom administracijom

Ovaj napad nije izolirani slučaj. Vojne snage SAD-a posljednjih su tjedana izvele više napada na plovila za koja se sumnja da krijumčare drogu u istočnom Pacifiku, uključujući i udar u utorak u kojem je ubijeno troje ljudi. Prema podacima koje je objavio The Guardian, od rujna je zabilježeno 58 takvih napada na plovila. Ukupan broj žrtava sada iznosi 193, uz samo četiri preživjele osobe.

Ove operacije dio su šire kampanje koju provodi administracija predsjednika Donalda Trumpa pod egidom borbe protiv "narko-terorizma". Predsjednik Trump je nedavno izjavio da su Sjedinjene Države u "oružanom sukobu" s kartelima u Latinskoj Americi, a njegova administracija odobrila je novu strategiju koja kao najviši prioritet postavlja eliminaciju narko-kartela na zapadnoj hemisferi. Time se ovakvi napadi opravdavaju kao nužna eskalacija za zaustavljanje protoka droge prema SAD-u. Ovi smrtonosni udari dio su šireg vojnog angažmana SAD-a u regiji, koji uključuje i operacije presretanja pošiljki droge koje provodi Obalna straža. U jednoj od nedavnih akcija, također u istočnom Pacifiku, zaplijenjena je pošiljka kokaina u vrijednosti većoj od 28,7 milijuna američkih dolara.

Kritike zbog nezakonitih ubojstava i nedostatka dokaza

Zakonitost ovih vojnih udara pod velikim je znakom pitanja. Pravni stručnjaci upozoravaju da napadi predstavljaju nezakonita izvansudska ubojstva koja provodi Pentagon uz potpuni nedostatak odgovornosti. Brojne organizacije za ljudska prava, uključujući Human Rights Watch i Amnesty International, oštro su osudile napade. Američka unija za građanske slobode (ACLU) odbacila je tvrdnje administracije o "narko-terorizmu" kao "neutemeljene i zastrašujuće".

Unatoč tvrdnjama Pentagona da se operacije u regiji provode u sklopu kampanje protiv "narko-terorizma", do sada je pruženo vrlo malo dokaza da su napadnuta plovila doista prevozila drogu ili da postoji šira koordinacija među krijumčarskim mrežama koja bi opravdala takvu kvalifikaciju. Kritičari ističu da se bez transparentnosti i jasnih dokaza stvara opasan presedan u kojem vojska djeluje kao sudac i izvršitelj na otvorenom moru, kršeći temeljna načela međunarodnog prava.

*uz korištenje AI-ja