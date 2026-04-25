TVRDE DA SU NARKOTERORISTI

VIDEO Amerikanci pogodili brod u Pacifiku, ubili su dvoje ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Amerikanci pogodili brod u Pacifiku, ubili su dvoje ljudi
Foto: Reuters

Administracija predsjednika Donalda Trumpa napadala je plovila koja ga optužuju za prijevoz narkotika. U napadima američke vojske na takva plovila od rujna je poginulo više od 170 ljudi.

Američka vojska u petak je izjavila da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši dvije osobe, u najnovijem takvom napadu koji su skupine za ljudska prava osudile kao "izvansudska ubojstva", a Washington opisao kao napad usmjeren na "narkoteroriste". Američko Južno zapovjedništvo tvrdilo je da su brodom napadnutim u petak upravljale "Označene terorističke organizacije" koje nisu identificirale. Navedeno je da nitko iz vojske nije ozlijeđen, a ubijene su opisali kao "muške narkoteroriste", bez navođenja detalja.

Pacifik | Video: Reuters

"Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u operacijama krijumčarenja narkotika", izvijestilo je američko Južno zapovjedništvo na X-u. Objavili su i video isječak od 16 sekundi. Američka vojska izvela je brojne takve smrtonosne napade u istočnom Pacifiku posljednjih tjedana.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa napadala je plovila koja ga optužuju za prijevoz narkotika. U napadima američke vojske na takva plovila od rujna je poginulo više od 170 ljudi.

Stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u SAD-u tako i diljem svijeta, doveli su u pitanje zakonitost napada.

Human Rights Watch i Amnesty International rekli su da napadi predstavljaju "nezakonita izvansudska ubojstva". Američka unija za građanske slobode odbacila je tvrdnje Trumpove administracije protiv onih koje cilja kao "nepotkrijepljene tvrdnje koje šire strah".

Komentari 3
