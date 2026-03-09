VIDEO Analiza otkrila: Američki Tomahawk pogodio je bazu uz školu kojoj je poginulo 168 ljudi

Nova snimka koja se pojavila iz iranskog grada Minaba baca novo svjetlo na tragični napad u kojem je poginulo više od 168 osoba, većinom djece. Video, koji su analizirali i geolocirali neovisni istražitelji, po prvi put prikazuje trenutak udara projektila, za koji stručnjaci tvrde da je američki Tomahawk, u pomorsku bazu Revolucionarne garde (IRGC) koja se nalazi neposredno uz pogođenu osnovnu školu Shajareh Tayyebeh. Ovo otkriće dodatno potkopava tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je za napad odgovoran Iran.

Ključna snimka otkrila američki projektil

Video koji je u nedjelju objavila polu-službena iranska novinska agencija Mehr prikazuje projektil kako udara u jedan od objekata unutar vojne baze 28. veljače, na sam dan početka američkih i izraelskih operacija protiv Irana. Dok se kamera nakon eksplozije pomiče udesno, vidi se gusti stup dima koji se već uzdiže iz smjera škole, što sugerira da je škola pogođena neposredno prije ili gotovo istovremeno s bazom.

Istraživačka skupina Bellingcat i mediji poput The New York Timesa neovisno su potvrdili autentičnost i lokaciju snimke. Stručnjaci za naoružanje koje su konzultirali CNN i The Guardian slažu se u procjeni da se na snimci vidi krstareća raketa Tomahawk. Analitičari ističu da je to ključan podatak, budući da je američka vojska jedina strana u sukobu za koju se zna da koristi te projektile. Izrael ih ne posjeduje, a Iran koristi druge tipove raketa, čiji se izgled i karakteristike leta razlikuju od projektila na snimci.

Foto: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Trump upire prstom u Iran, vojni vrh puno oprezniji

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je za napad izravno okrivio Iran.

​- Na temelju onoga što sam vidio, to je učinio Iran. Oni su vrlo neprecizni sa svojim streljivom. Nemaju nikakvu preciznost. To je učinio Iran - rekao je Trump novinarima, ne ponudivši dokaze za svoju tvrdnju.

Međutim, njegova je administracija znatno opreznija. Ministar rata Pete Hegseth izjavio je kako Pentagon "svakako istražuje" incident, ali i dodao da je "jedina strana koja cilja civile Iran". Neslužbeno, američki vojni istražitelji priznali su za Reuters i The Wall Street Journal da preliminarna saznanja upućuju na to da su za napad "vjerojatno" odgovorne američke snage. Kao moguće objašnjenje navodi se "pogrešna identifikacija cilja" ili korištenje zastarjelih obavještajnih podataka koji su školu i dalje prikazivali kao dio vojnog kompleksa.

Škola je godinama bila jasno odvojena od baze

Foto: SOCIAL MEDIA

Detaljna analiza satelitskih snimaka, koju je proveo Human Rights Watch, pokazuje da, iako je osnovna škola za djevojčice Shajareh Tayyebeh nekada bila dio šireg kompleksa Revolucionarne garde, ona je od njega fizički odvojena još od 2016. godine. Tada je podignut zid koji jasno dijeli školsko dvorište od ostatka baze, a izgrađen je i poseban ulaz s ulice, bez ikakve vojne kontrole. Snimke iz proteklih godina jasno prikazuju dječja igrališta, sportske terene s iscrtanim linijama i šarene murale na zidovima, što su nedvojbeni pokazatelji da se radi o civilnom, obrazovnom objektu. Također, dvije stražarske kule, koje su se nekad nalazile manje od pedeset metara od škole, uklonjene su iste godine.

Nije riječ o zalutalom projektilu, već o nizu preciznih udara

Stručnjaci odbacuju teorije o slučajnom pogotku ili zalutalom iranskom protuzračnom projektilu. N.R. Jenzen-Jones, direktor konzultantske tvrtke Armament Research Services, rekao je za CNN da obrasci štete na najmanje osam zasebnih objekata unutar baze, uključujući školu i medicinsku kliniku, ukazuju na višestruke i gotovo simultane udare visoko preciznim, navođenim oružjem. Tragovi udara vidljivi na krovovima zgrada sugeriraju da su projektili bili programirani da probiju strukturu prije detonacije. Napad u kojem je, prema iranskim izvorima, poginulo najmanje 168 djece u dobi od sedam do dvanaest godina i 14 učitelja, dogodio se u subotu ujutro, prvog dana radnog i školskog tjedna u Iranu. UNESCO je napad opisao kao "teško kršenje" međunarodnog prava, dok je Human Rights Watch pozvao na hitnu istragu o mogućem ratnom zločinu.