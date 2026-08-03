VIDEO Apokaliptične poplave u Indiji: Poginulo najmanje 14 ljudi, tisuće bježe iz domova

‌Obilne kiše ​i poplave pogodile su dijelove južne Indije ⁠tijekom vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši tisuće ljudi u državi ​Kerala, te pokrenuvši ​klizište koje je ubilo najmanje troje u susjednoj državi Karnataki. Broj poginulih u incidentima povezanim s obilnim kišama popeo se na 11 do nedjelje, a gotovo 7.700 ljudi evakuirano je u oko 275 kampova za pružanje pomoći diljem Kerale, rekao je ministar državne vlade.

Glavni ministar Kerale ⁠V ​D Satheesan rekao je u ponedjeljak da će se sastati s dužnosnicima okruga kako bi razmotrili djelovanje kampova za pomoć. U nedjelju je rekao da su počele operacije čišćenja u područjima pogođenim poplavama.

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Pokretanje videa... VIDEO Dvije osobe poginule u poplavama u indijskoj regiji Kerala | Video: 24sata/reuters

Državu će u ponedjeljak vjerojatno pogoditi jaki vjetrovi i padati umjerena kiša u nekim područjima, objavila je državni stožer za upravljanje katastrofama.

Obilne kiše također su prisilile na zatvaranje mnogih škola diljem države, dok je vlada odgodila ispit za zapošljavanje nastavnika na državnoj razini.

Foto: CK Thanseer

U sjevernoj susjednoj državi Karnataki ‌obilne kiše pokrenule su klizište u kojem su u subotu poginuli par i njihov sin, izvijestile su novine Hindu.