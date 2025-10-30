VIDEO Apokaliptične scene u Španjolskoj: Tornardo poharao grad, ulice plivaju pod vodom

Andaluzija se u srijedu, 29. listopada, probudila u potpunom kaosu. Snažan olujni sustav, nošen dubokom ciklonom nad jugozapadom Pirinejskog poluotoka, oslobodio je silovite kiše, tornada i bujične poplave, ostavivši za sobom trag razaranja diljem pokrajina Huelva i Sevilla. U samo nekoliko sati, hitne službe zabilježile su više od 1300 incidenata, od poplavljenih cesta i zarobljenih vozača do srušenih stabala i oštećenih zgrada, a jedan se muškarac bori za život.

Huelva na udaru tornada i ekstremnih padalina

Obalna pokrajina Huelva podnijela je najteži udarac olujnog nevremena. Državna meteorološka agencija (Aemet) rano ujutro podigla je upozorenje na crvenu, najvišu razinu, upozoravajući stanovnike na "ekstreman rizik". Uskoro je postalo jasno da su upozorenja bila opravdana. U Huelvi je palo do 160 litara kiše po četvornom metru, što je jedna od najjačih zabilježenih padalina posljednjih godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Regionalna vlada aktivirala je Razinu 1 Plana za rizik od poplava, a stanovnici u čak 12 gradova primili su hitna upozorenja na svoje mobilne telefone s apelom da ostanu u zatvorenom prostoru dok su se ulice pretvarale u rijeke.

U mjestu Gibraleón, razorni tornado čupao je metalne konstrukcije i stabla. U naletu vjetra, 53-godišnjeg muškarca pogodila je odlomljena metalna tenda, nanijevši mu tešku ozljedu glave. Liječnici su ga reanimirali na licu mjesta prije nego što je hitno prevezen u bolnicu Virgen de la Macarena u Sevilli, gdje se i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege.

Foto: Francisco J. Olmo

Nedugo zatim, druga pijavica primijećena je uz obalu Isla Cristine, uzrokujući poplave, rušenje zidova i prekide u opskrbi električnom energijom, ali srećom bez teže ozlijeđenih. U Cartayi su hitne službe morale evakuirati lokalnu školu jer je voda prodrla u učionice, dok su u Ayamonteu i Villablanci spašavali vozače iz automobila zarobljenih nabujalom vodom.

Sevilla srušila kišni rekord, grad paraliziran

Ništa bolje nije prošla ni Sevilla, koja se našla pod narančastim upozorenjem. Grad je zabilježio 115 litara kiše po četvornom metru, čime je, prema gradskoj upravi, oboren povijesni rekord u količini padalina. Potop je izazvao više od 900 hitnih poziva, uglavnom zbog poplavljenih domova, srušenih grana i blokiranih ulica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Javni prijevoz je u potpunosti stao. Željezničke linije između Seville i Huelve obustavljene su zbog kvarova na električnim vodovima, dok je metro linija bila djelomično zatvorena zbog poplavljenih tunela.

Čak ni bolnica Virgen de la Macarena u Sevilli nije bila pošteđena – snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju vodu kako se slijeva niz stepenice i stvara jezerca u hodnicima. Sindikat CSIF osudio je stanje objekta, nazvavši "neprihvatljivim" da bolnica može biti tako teško poplavljena tijekom oluje.

Foto: Francisco J. Olmo

Gradske vlasti zatvorile su parkove i sportske objekte, a nastava je obustavljena na Sveučilištu u Sevilli i Sveučilištu Pablo de Olavide. Sajam automobila, koji se trebao otvoriti u centru FIBES, također je otkazan zbog problema s opskrbom električnom energijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako se najgore od oluje smirilo, a upozorenja su spuštena na nižu, žutu razinu za pojedine dijelove regije, vlasti i dalje pozivaju stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i slijede upute andaluzijskih hitnih službi (112 Andalucía).

Foto: Francisco J. Olmo

Operacije čišćenja i sanacije štete trajat će danima, a lokalni dužnosnici opisuju ovaj događaj kao jednu od najintenzivnijih vremenskih nepogoda koje su pogodile Andaluziju u novijoj povijesti.