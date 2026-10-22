VIDEO Australski novinar usred javljanja spašavao čovjeka iz terenca koji je počeo tonuti

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava sam otići ili biti izbačen Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Domovinski pokret predao je HDZ-u listu zahtjeva od 22 mil. eura kroz sedam amandmana na rebalans proračuna i u slučaju njihova neprihvaćanja prijete da neće biti vladajuće većine. 24sata neslužbeno doznaju da čak i dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava do kraja godine sam otići ili biti izbačen iz koalicije te da je samo pitanje koliko bi zastupnika mogao povući sa sobom. Na cesti u zagrebačkom Maksimiru policija uhitila dvojicu Bugara koji su prevarili tri starice. Lažući im da su liječnici ukrali su im između 62 i pol i 82 i pol tisuće eura. Inicijativa "Gospić je naš dom" stala uz novinare kojima huligani prijete smrću, zahvalili i novinarki 24sata Lauri Šiprak koja je prva pisala o otpadu u Gospiću...

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