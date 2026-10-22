DRAMATIČNA SNIMKA
VIDEO Australski novinar usred javljanja spašavao čovjeka iz terenca koji je počeo tonuti
Australski novinar Will Murray i jedan prolaznik spasili su muškarca iz automobila u poplavnim vodama sjeverno od Brisbanea. Murray je izvještavao o poplavama u saveznoj državi Queensland kada je vozač terenca pokušao proći kroz vodu, no vozilo se ugasilo i počelo tonuti. Novinar i prolaznik doplivali su do automobila i izvukli vozača nekoliko trenutaka prije nego što je vozilo potpuno nestalo pod vodom. U gradu Morayfieldu do tada je palo oko 170 milimetara kiše.