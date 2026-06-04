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NESREĆA NA MORU

VIDEO Austrijanci nastradali u brodici kod Pule, jedan je umro. Bolnica: Drugi je teško ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Austrijanci nastradali u brodici kod Pule, jedan je umro. Bolnica: Drugi je teško ozlijeđen
Pula: Ravnatelj OB Pula Andrej Angelini o stanju unesrećenog nakon udara glisera u pulski lukobran | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ozlijeđeni muškarac doveden je u pulsku Opću bolnicu, a nakon obrade smjestili su ga u Jedinicu intenzivnog liječenja.

U teškoj prometnoj nesreći kod pulskog lukobrana jedan je čovjek poginuo, a drugi ima ozlijede opasne po život. Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o austrijskim državljanima.

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Izjave o nesreći u kojoj se gliser zabio u pulski lukobran VIDEO
Izjave o nesreći u kojoj se gliser zabio u pulski lukobran | Video: 24sata/pixsell

Ozlijeđeni muškarac doveden je u pulsku Opću bolnicu, a nakon obrade smjestili su ga u Jedinicu intenzivnog liječenja.

- Pacijent ima teške tjelesne ozljede opasne po život. Trenutačno je stabilnije nego ranije, ali i dalje je životno ugrožen te prolazi sve potrebne dijagnostičke i terapijske postupke - rekao je ravnatelj bolnice dr. Andrej Angelini. Riječ je o muškarcu koji je u tridesetim godinama i ima teške ozlijede glave, prsnog koša i trbuha.

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- Došao je pri svijesti, no nije znao što se dogodilo niti kako je ozlijeđen. Ni sada ne zna što mu se dogodilo. bio sam malo prije kod njega - istaknuo je.

Ravnatelj smatra da ozljede odgovaraju snažnom udarcu pri velikoj brzini.

- Riječ je o ozljedama kakve nastaju zbog inercije pri snažnim udarcima. Tijelo naglo stane ili promijeni smjer, dok se unutarnji organi nastavljaju kretati, što može uzrokovati teška unutarnja oštećenja.

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