Policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti
NESREĆA KOD KOŽINA
VIDEO Auto izletio s ceste kod Zadra, dvoje ljudi u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje je ozlijeđenih u prometnoj nesreći na cesti između Petrčana i Kožina kod Zadra. Auto je sletio s ceste, a stupanj ozljeda nije poznat, potvrdila nam je zadarska policija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prevezli su ih u bolnicu i policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku