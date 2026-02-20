Obavijesti

NESREĆA KOD KOŽINA

VIDEO Auto izletio s ceste kod Zadra, dvoje ljudi u bolnici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti

Dvoje je ozlijeđenih u prometnoj nesreći na cesti između Petrčana i Kožina kod Zadra. Auto je sletio s ceste, a stupanj ozljeda nije poznat, potvrdila nam je zadarska policija.

Prevezli su ih u bolnicu i policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti.

