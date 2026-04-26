Na području Vrpolja u Šibeniku oko 15 sati sudarili su se kombi i automobil. Nakon sudara auto se zapalio, a vozač je uspio izaći. Požar su ugasili vatrogasci, a policija regulira promet
VIDEO Auto se zapalio nakon sudara s kombijem: 'Poznanici staju pa grle vozača, spasio se'
Auto je izgorio u potpunosti, no sreća je da nema žrtava. Vozač se jedva spasio i poznanici i prijatelji se zaustavljaju i grle ga, kazao nam je čitatelj koji je naišao na prometnu nesreću na području Šibenika i snimio vatrogasce kako gase zapaljeno vozilo.
Iz PU šibensko-kninske potvrdili su nam da su u nedjelju oko 15 sati dobili dojavu o sudaru osobnog vozila šibenskih registracija i kombi vozila čeških registracija. Uslijed sudara zapalilo se osobno vozilo, a sve osobe uspjele su izaći van i spasiti se. Zasad nitko nije zatražio liječničku pomoć, a vozilo su ugasili vatrogasci iz Šibenika.
Pokretanje videa...
Policija na mjestu događaja regulira promet, a više detalja o tome kako je došlo do sudara znat će se nakon očevida.
Iz JVP Grada Šibenika izvijestili su da su u 14:40 sati zaprimili dojavu o požaru vozila nakon prometne nezgode na području Vrpolja u Šibeniku.
- Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:40 sati - napisali su.