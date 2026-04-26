NESREĆA KOD ŠIBENIKA

VIDEO Auto se zapalio nakon sudara s kombijem: 'Poznanici staju pa grle vozača, spasio se'

Piše Helena Tkalčević,
Foto: Snimio čitatelj 24sata

Na području Vrpolja u Šibeniku oko 15 sati sudarili su se kombi i automobil. Nakon sudara auto se zapalio, a vozač je uspio izaći. Požar su ugasili vatrogasci, a policija regulira promet

Auto je izgorio u potpunosti, no sreća je da nema žrtava. Vozač se jedva spasio i poznanici i prijatelji se zaustavljaju i grle ga, kazao nam je čitatelj koji je naišao na prometnu nesreću na području Šibenika i snimio vatrogasce kako gase zapaljeno vozilo.

Iz PU šibensko-kninske potvrdili su nam da su u nedjelju oko 15 sati dobili dojavu o sudaru osobnog vozila šibenskih registracija i kombi vozila čeških registracija. Uslijed sudara zapalilo se osobno vozilo, a sve osobe uspjele su izaći van i spasiti se. Zasad nitko nije zatražio liječničku pomoć, a vozilo su ugasili vatrogasci iz Šibenika.

Sudar kod Vrpolja kraj Šibenika 01:32
Sudar kod Vrpolja kraj Šibenika | Video: čitatelj/24sata

Policija na mjestu događaja regulira promet, a više detalja o tome kako je došlo do sudara znat će se nakon očevida.

Iz JVP Grada Šibenika izvijestili su da su u 14:40 sati zaprimili dojavu o požaru vozila nakon prometne nezgode na području Vrpolja u Šibeniku.

- Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:40 sati - napisali su.

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine

