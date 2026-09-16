VIDEO Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu'

Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba.

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Na snimci se vidi kako se hrpa građana okupila oko automobila, dok jedan muškarac drži vozača automobila prislonjenog uz automobil. Čitatelj je procijenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu.

- Ne znamo je li pod utjecajem alkohola ili droge. Bilo je jako čudno. Jedan dečko ima slomljenu nogu, a ima i lakše ozlijeđenih. Odmah smo pozvali hitnu i policiju - dodao je.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđenoj. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice.

