Obavijesti

News

Komentari 8
DVOJE OZLIJEĐENIH

VIDEO Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu'
1
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čitatelj je procjenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu...

Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar na Ponikvama VIDEO
Sudar na Ponikvama | Video: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi kako se hrpa građana okupila oko automobila, dok jedan muškarac drži vozača automobila prislonjenog uz automobil. Čitatelj je procijenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu.

- Ne znamo je li pod utjecajem alkohola ili droge. Bilo je jako čudno. Jedan dečko ima slomljenu nogu, a ima i lakše ozlijeđenih. Odmah smo pozvali hitnu i policiju - dodao je.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđenoj. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'
NESREĆA NA OBILAZNICI

JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'

Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica. Kako doznajemo, netko je vozio u krivom smjeru. Jedan je mrtav, jedan ozlijeđen
Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!
STRAVA NA A3

Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!

Teška nesreća dogodila na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Auti su potpuno smrskani, a nastala je ogromna kolona. Dobili smo fotografije i snimke s mjesta nesreće
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU...

Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026