VIDEO Autom uletio na tribine za vrijeme utakmice! Trener ga savladao: 'Djeca su plakala...'

"Auto se zaustavio iznad naše glave. Dijete i ja smo se nalazili na aut liniji. Da nije bilo potpornog zida, koji je ukopan u zemlju, pokupio bi nas. U šoku sam", ispričao nam je trener NK Ponikva, Davor Dodig.

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Pokretanje videa... VIDEO Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' | Video: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđeno. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice.

- Što se sve moglo dogoditi, još je dobro i završilo. Prvo sam po zvuku mislio da se dogodio sudar pored terena. Onda sam vidio da je auto probio dvije ograde i sletio nama prema golu. Udario je u rizol, podignuo se i kroz dvije ograde proletio. Da nije bilo potpornog zida bilo bi gadnih posljedica - rekao je Davor koji nam je kazao kako je i dalje u velikom šoku.

- Dvije sekunde prije nego što je završio na igralištu je dijete prošlo ispred. Retrovizor mu je prošao pored glave. Baka je bila u šoku, mislila je da je ispod auta. Mislio sam i ja. Htio sam da odmah dižemo auto. Da ga izvučemo. Kasnije smo skužili da je dijete pobjeglo prema drvetu. Vjerojatno od straha kada je vidio da auto ide prema njemu. Osjetili smo takve olakšanje kada se pojavilo. Strašno nešto - rekao je.

Dalje nam priča da je bio pored policajca i vozača kada je vozač, kako nam kaže, napuhao 2,2 promila.

- Bio sam pored policajca. Vozač je bio totalno dezorijentiran. Stajao sam s njima jer je prije dolaska policije djelovao kao da će pobjeći. Uhvatio sam ga i gurnuo na auto. Počeo se opirati pa mu je drugi roditelj pomogao. Smrdio je po alkoholu, nije znao gdje je i što je. Samo je vikao da je sa Šestina. Još sam ga i branio od ostatka roditelja. Bili su jako ljuti. Djeca su plakala, maknuli smo ih odmah s terena. Bila je utakmica na terenu, samo smo razmišljali što se moglo sve dogoditi da nije bilo potpornog zida. Kako je samo uspio proletjeti kroz dvije ograde, pa koja je to brzina bila - rekao je.

- Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba.

Na snimci se vidi kako se hrpa građana okupila oko automobila, dok jedan muškarac drži vozača automobila prislonjenog uz automobil. Čitatelj je procijenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu.

- Ne znamo je li pod utjecajem alkohola ili droge. Bilo je jako čudno. Jedan dečko ima slomljenu nogu, a ima i lakše ozlijeđenih. Odmah smo pozvali hitnu i policiju - dodao je.