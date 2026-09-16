Obavijesti

News

Komentari 2
IZBJEGNUTA TRAGEDIJA U ZAGREBU

VIDEO Autom uletio na tribine za vrijeme utakmice! Trener ga savladao: 'Djeca su plakala...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Autom uletio na tribine za vrijeme utakmice! Trener ga savladao: 'Djeca su plakala...'
15
Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđeno...

"Auto se zaustavio iznad naše glave. Dijete i ja smo se nalazili na aut liniji. Da nije bilo potpornog zida, koji je ukopan u zemlju, pokupio bi nas. U šoku sam", ispričao nam je trener NK Ponikva, Davor Dodig

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' VIDEO
Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' | Video: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđeno. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice. 

- Što se sve moglo dogoditi, još je dobro i završilo. Prvo sam po zvuku mislio da se dogodio sudar pored terena. Onda sam vidio da je auto probio dvije ograde i sletio nama prema golu. Udario je u rizol, podignuo se i kroz dvije ograde proletio. Da nije bilo potpornog zida bilo bi gadnih posljedica - rekao je Davor koji nam je kazao kako je i dalje u velikom šoku.

Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve
15
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Dvije sekunde prije nego što je završio na igralištu je dijete prošlo ispred. Retrovizor mu je prošao pored glave. Baka je bila u šoku, mislila je da je ispod auta. Mislio sam i ja. Htio sam da odmah dižemo auto. Da ga izvučemo. Kasnije smo skužili da je dijete pobjeglo prema drvetu. Vjerojatno od straha kada je vidio da auto ide prema njemu. Osjetili smo takve olakšanje kada se pojavilo. Strašno nešto - rekao je.

Dalje nam priča  da je bio pored policajca i vozača kada je vozač, kako nam kaže, napuhao 2,2 promila.

- Bio sam pored policajca. Vozač je bio totalno dezorijentiran. Stajao sam s njima jer je prije dolaska policije djelovao kao da će pobjeći. Uhvatio sam ga i gurnuo na auto. Počeo se opirati pa mu je drugi roditelj pomogao. Smrdio je po alkoholu, nije znao gdje je i što je. Samo je vikao da je sa Šestina. Još sam ga i branio od ostatka roditelja. Bili su jako ljuti. Djeca su plakala, maknuli smo ih odmah s terena. Bila je utakmica na terenu, samo smo razmišljali što se moglo sve dogoditi da nije bilo potpornog zida. Kako je samo uspio proletjeti kroz dvije ograde, pa koja je to brzina bila - rekao je.

TEŠKA NESREĆA FOTO Autom uletio na tribine u Zagrebu dok se igrala utakmica! 'Doletio je, ima ozlijeđenih...'
FOTO Autom uletio na tribine u Zagrebu dok se igrala utakmica! 'Doletio je, ima ozlijeđenih...'

- Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba.

Na snimci se vidi kako se hrpa građana okupila oko automobila, dok jedan muškarac drži vozača automobila prislonjenog uz automobil. Čitatelj je procijenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu.

- Ne znamo je li pod utjecajem alkohola ili droge. Bilo je jako čudno. Jedan dečko ima slomljenu nogu, a ima i lakše ozlijeđenih. Odmah smo pozvali hitnu i policiju - dodao je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'
NESREĆA NA OBILAZNICI

JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'

Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica. Kako doznajemo, netko je vozio u krivom smjeru. Jedan je mrtav, jedan ozlijeđen
Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!
STRAVA NA A3

Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!

Teška nesreća dogodila na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Auti su potpuno smrskani, a nastala je ogromna kolona. Dobili smo fotografije i snimke s mjesta nesreće
Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!
STRAVA NA OBILAZNICI

Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!

Kako doznaje 24sata, u nesreći je jedan mrtav, još jedan čovjek je ozlijeđen u strašnoj nesreći.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026