VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nešto prije 19 sati kombajn je sletio s ceste između Aljmaša i Bijelog Brda kraj Osijeka, a u prometnoj nesreći sudjelovao je i automobil. Jedna je osoba ozlijeđena, potvrdili su nam kratko iz Operativno komunikacijskog centra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Kombajn završio na automobilu | Video: Čitatelj 24sata

Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako se automobil nalazi ispod kombajna, a nakon očevida bit će poznato kako je došlo do nesreće.

- Bio sam samo u prolazu na mjestu nesreće, tu su policija i vatrogasci - kaže nam čitatelj.