VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Piše Iva Tomas,
Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

Nešto prije 19 sati kombajn je sletio s ceste između Aljmaša i Bijelog Brda kraj Osijeka, a u prometnoj nesreći sudjelovao je i automobil. Jedna je osoba ozlijeđena, potvrdili su nam kratko iz Operativno komunikacijskog centra.

Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako se automobil nalazi ispod kombajna, a nakon očevida bit će poznato kako je došlo do nesreće.

- Bio sam samo u prolazu na mjestu nesreće, tu su policija i vatrogasci - kaže nam čitatelj.

