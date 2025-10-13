Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.
IZLETJELI S CESTE
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
Nešto prije 19 sati kombajn je sletio s ceste između Aljmaša i Bijelog Brda kraj Osijeka, a u prometnoj nesreći sudjelovao je i automobil. Jedna je osoba ozlijeđena, potvrdili su nam kratko iz Operativno komunikacijskog centra.
Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako se automobil nalazi ispod kombajna, a nakon očevida bit će poznato kako je došlo do nesreće.
- Bio sam samo u prolazu na mjestu nesreće, tu su policija i vatrogasci - kaže nam čitatelj.
