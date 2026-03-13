VIDEO Banda krala nakit pa 'pala' u Samoboru: 'Svi smo u šoku gledali kad su ih uhitili'

Sunčan i miran petak u Samoboru nakratko su prekinule rotirke i policijska akcija nakon pljačke zlatarnice u Zlatarnicu.

- Odjednom je stigla hrpa policije. Odmah su ih uhitili, a plava torba sa zlatom ostala je pokraj auta. Uhvatili su bandu, i to na petak 13. - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio uhićenju dvojice pljačkaša zlatarnice na području Samobora u petak ujutro. Naš čitatelj je, kako nam je rekao, sjedio je na kavi. Odjednom su se pojavili policajci, u uniformi i civilu. Rotirke su bile upaljene, a nikome nije bilo jasno što se dogodilo.

- Svi smo u šoku gledali. Jednoga su odmah bacili na pod i tako je ležao. S lisicama na rukama koje su mu bile iza leđa. Drugoga su prislonili na auto. Uhićenje je jako kratko trajalo. Nitko od nas promatrača nije se micao. Nismo htjeli raditi probleme, znamo da se ne smijemo miješati u policijske poslove. Vjerujem da su ih slijedili policajci u civilu jer su oni prvi stigli - rekao je.

Neslužbeno doznajemo kako je riječ o poznatoj zlatarnici u jednom trgovačkom centru na zapadnom dijelu Zagreba. Podsjetimo, policajci su na području Samobora uhitili dva muškarca koji se dovode u vezu s oružanom pljačkom zlatarnice jutros oko 9 sati na Ljubljanskoj aveniji, izvijestila je zagrebačka policija.

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice zlatarnice, otuđivši tom prilikom novac i zlatni nakit. Tijekom pljačke nije bilo ozlijeđenih osoba, a iz policije ističu kako su muškarci koji se dovode u vezu s ovim razbojstvom uhićeni dva sata nakon pljačke.