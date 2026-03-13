OPLJAČKALI ZLATARNICU

VIDEO Banda krala nakit pa 'pala' u Samoboru: 'Svi smo u šoku gledali kad su ih uhitili'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Neslužbeno doznajemo kako je riječ o poznatoj zlatarnici u jednom trgovačkom centru na zapadnom dijelu Zagreba

Sunčan i miran petak u Samoboru nakratko su prekinule rotirke i policijska akcija nakon pljačke zlatarnice u Zlatarnicu.

- Odjednom je stigla hrpa policije. Odmah su ih uhitili, a plava torba sa zlatom ostala je pokraj auta. Uhvatili su bandu, i to na petak 13. - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio uhićenju dvojice pljačkaša zlatarnice na području Samobora u petak ujutro. Naš čitatelj je, kako nam je rekao, sjedio je na kavi. Odjednom su se pojavili policajci, u uniformi i civilu. Rotirke su bile upaljene, a nikome nije bilo jasno što se dogodilo.

- Svi smo u šoku gledali. Jednoga su odmah bacili na pod i tako je ležao. S lisicama na rukama koje su mu bile iza leđa. Drugoga su prislonili na auto. Uhićenje je jako kratko trajalo. Nitko od nas promatrača nije se micao. Nismo htjeli raditi probleme, znamo da se ne smijemo miješati u policijske poslove. Vjerujem da su ih slijedili policajci u civilu jer su oni prvi stigli - rekao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Neslužbeno doznajemo kako je riječ o poznatoj zlatarnici u jednom trgovačkom centru na zapadnom dijelu Zagreba. Podsjetimo, policajci su na području Samobora uhitili dva muškarca koji se dovode u vezu s oružanom pljačkom zlatarnice jutros oko 9 sati na Ljubljanskoj aveniji, izvijestila je zagrebačka policija.

OBA SU PALA VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice zlatarnice, otuđivši tom prilikom novac i zlatni nakit. Tijekom pljačke nije bilo ozlijeđenih osoba, a iz policije ističu kako su muškarci koji se dovode u vezu s ovim razbojstvom uhićeni dva sata nakon pljačke.

Foto: Čitatelj 24sata

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...
IZ MINUTE U MINUTU

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice
USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?
DRAMA U SAVEZU

USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?

Navodno su isplate suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun, pa je ovakva praksa USKOK-u je otvorila sumnju u postojanje popratne dokumentacije za svaki iznos, kao i je li plaćen porez

