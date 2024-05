Benčić o mogućoj privatizaciji HEP-a: 'Ovo je naš prvi korak u obrani energetskog sustava'

Budući premijer Andrej Plenković u petak je potvrdno odgovorio na pitanje Sandre Benčić iz Možemo može li jamčiti da će HEP i ostale tvrtke od posebnog interesa države, koje su dio energetskog sustava, ostati u državnom vlasništvu do kraja mandata.

- Ponovili smo naš zahtjev prema mandataru, vrlo vjerojatno budućem premijeru Andreju Plenkoviću, da da garanciju da se izjave Domovinskog pokreta da su spremni ići i u privatizaciju HEP-a neće obistiniti i da neće doći do takve privatizacije, rekla je Sandra Benčić iz Možemo u izjavi za medije.

- Dobili smo odgovor premijera da je spreman to garantirati, u tom smislu, s obzirom da nismo skloni HDZ-u vjerovati na riječ, uputit ćemo uz točku glasanja budućoj Vladi zaključak kojim se Vlada i predsjednik Vlade obvezuju da do kraja mandata neće doći do privatizacije bilo HEP-a, bilo kakve druge državne tvrtke koja je u energetskom sektoru - rekla je.

Dodala je da to obrazlažu važnošću imanja takvih poluga upravljanja energetskim sustavom, ali isto tako postizanja energetske samodostatnosti i upravljanja zelenom transformacijom energetskog sektora. Otkrila je i zašto su krenuli u tom smjeru.

Zagreb: Sandra Benčić dala je izjavu za medije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Već tokom kampanje, određeni zastupnici Domovinskog pokreta su govorili o toj mogućnosti privatizacije 20 posto HEP-a, iz razloga što Radić nije demantirao to u medijima, kada ga se izravno to pitalo, i iz razloga što je danas zastupnik Čabaja, koji je danas sa mnom vodio jednu emisiju ujutro, ostavio to kao otvorenu mogućnost - rekla je Benčić.

- Ovo je naš prvi korak u obrani energetskog sustava, od posezanja Domovinskog pokreta za dijelovima tog sustava. Nije jedini, imat ćemo i zakonodavne inicijative, vrlo vjerojatno već sljedeći tjedan. Ako bismo, usprkos svemu, vidjeli da se ide u smjeru privatizacije, osim institucionalnih i parlamentarnih mehanizama, bit ćemo spremni iskoristiti apsolutno sve one mehanizme koji su nam na raspolaganju unutar Ustava i zakona - istaknula je.