Ministar zdravstva Vili Beroš nakon radnog sastanka s ravnateljima bolnica i bolničkih centara te ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dao je izjavu vezano uz skraćivanje listi čekanja na zdravstvene usluge.

PRATITE UŽIVO:

- Oni koji trebaju ne mogu u realnom vremenu dobiti pretrage i usluge. Ono čemu svjedočim je da se u RH dugo govori o navedenoj temi. Bio sam dvije godine pomoćnik ministra i tada smo govorili o tome. Epidemija nosi svoje i polučit će niz negativnih posljedica u smislu drugih patoloških stanja. Mislimo da je, s obzirom na tajming i stanje s pandemijom, pravo vrijeme govoriti o listama čekanja - rekao je.

- Postigli smo uređenje lista čekanja i smanjenje broja dana čekanja na pojedinim listama. Znači da se može, ali o tome se mora razgovarati i aktivno to rješavati. Mislim da je prevladala činjenica da se nalazimo u dobu informacijske tehnologije gdje smo i dosad imali nekoliko sustava koji se bave online naručivanjem - rekao je ministar Beroš.

- Informatički sustavi su objedinjeni i mi u svakoj zdravstvenoj ustanovi možemo sagledati mape narudžbi za pojedine dijagnostičke pretrage i usluge za jedan dana ili tjedan - rekao je.

- Mi ne želimo glumiti nadzornika ili velikog brata koji će gledati koliko je tko radio, ali naš zadatak je optimalizirati organizacijski model za naše građane. To je moj zadatak i shvatio sam ga jako ozbiljno. Na svaku dojavu o listi čekanja nastojim saznati što se dogodilo i što to u sustavu nije dobro. Dosad smo to radili sporadično. Došlo je vrijeme da naše bilježnice i tekice stavimo sa strane - dodao je ministar.

Zadatak je, kaže, optimizirati model za naručivanje na zdravstvene preglede.

- Napravit ćemo listu prioriteta i putem onkoloških uputnica omogućit najranjivijim skupinama da obave ono što im je potrebno. Ako se ustanovi da negdje nedostaje uređaj za magnetsku rezonancu, usmjerit ćemo se u tom smjeru. Ako neki ravnatelj vidi da mu nedostaje radiolog, i to ćemo srediti. Nemam čarobni štapić i nećemo odmah riješiti problem lista čekanja, ali eliminirat ćemo probleme. Napravit ćemo listu prioriteta i putem onkoloških uputnica omogućit najranjivijim skupinama da obave ono što im je potrebno - rekao je.

S ravnateljima bolnica i bolničkih centara te ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sastat će se ponovno za mjesec ili dva.

Uskoro više...