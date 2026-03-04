Obavijesti

VIDEO Bijela kuća: Trump sa savjetnicima raspravlja o ulozi SAD-a u Iranu nakon operacije

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Glasnogovornica Bijele kuće je kazala da Trump aktivno razmatra i s timom za nacionalnu sigurnost raspravlja o tome kakvu bi ulogu Washington mogao imati u budućnosti Irana nakon što vojna operacija završi...

Američki predsjednik Donald Trump raspravlja sa svojim savjetnicima o tome kakvu bi ulogu Sjedinjene Države mogle imati u Iranu nakon vojne operacije, dok američke obavještajne službe prate izvješća da se Modžtaba Hamenei, sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe, nametnuo kao glavni kandidat za njegova nasljednika, objavila je u srijedu Bijela kuća.

"Naravno, i mi smo vidjeli ta izvješća i to je nešto što naše obavještajne agencije proučavaju. Istina je da ćemo morati pričekati i vidjeti", rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Modžtaba, sin ajatolaha Alija Hameneija, nametnuo se kao favorit za nasljeđivanje svojeg pokojnog oca na mjestu vrhovnog vođe Irana nakon godina provedenih u izgradnji bliskih veza s elitnom Revolucionarnom gardom i jačanju utjecaja u klerikalnom establišmentu.

Leavitt je dodala da Trump aktivno razmatra i s timom za nacionalnu sigurnost raspravlja o tome kakvu bi ulogu Washington mogao imati u budućnosti Irana nakon što vojna operacija završi, ali da je primarni fokus u ovom trenutku uspjeh vojne operacije.

Leavitt je također branila ciljeve zajedničkog izraelsko-američkog zračnog rata protiv Irana usred kritika da Washington nije pružio dokaze o neposrednoj prijetnji Irana izravno za Sjedinjene Države, dodajući kako Trump vjeruje da američki narod podržava rat.

"Odluka o pokretanju ove operacije temelji se na kumulativnom učinku različitih izravnih prijetnji koje je Iran predstavljao Sjedinjenim Državama", rekla je Leavitt.

"Ponavljam, ovo je odmetnički teroristički režim koji već 47 godina prijeti Sjedinjenim Državama, našim saveznicima i našem narodu, a američki narod je dovoljno pametan da to zna", naglasila je.

Trump je odbacio sugestije da je Izrael gurnuo SAD u sukob, s obzirom na to da je njegova administracija iznosila različita izvješća i izložena je kritikama dijela pristaša i demokrata koji ga optužuju da je pokrenuo rat koji nije nužan.

Anketa Reutersa i Ipsosa objavljena ranije ovog tjedna pokazala je da samo jedan od četiri Amerikanca odobrava američke napade na Iran koji su Bliski istok gurnuli u kaos, dok oko polovice — uključujući jednog od četiri republikanca — vjeruje da je Trump previše sklon korištenju vojne sile.

