POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Čitatelj 24sata

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana

Biograd na Moru probudio se u petak ujutro - pod vodom. Zbog velike količine oborina poplavile su ulice, izbili su i šahtovi.

Potop u Biogradu 02:11
Potop u Biogradu | Video: čitatelj/24sata

 - Nisam domaći, ne znam je li ovo čest slučaj ovdje kad pada kiša, ali ovo je strašno. Ulice su poplavljene, a vidim da su domaći iznenađeni, pretpostavljam da je rijetko. Kiša je toliko padala da nije ni čudo, još uvijek pada - priča nam čitatelj u jutarnjim satima petka.

Vatrogasci u Biogradu nisu imali intervencija i poziva, a i noć im je bila mirna, kažu iz Javne vatrogasne postrojbe grada Biograd na Moru.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Jaka kiša u petak ujutro pada i u obližnjem Zadru i ne staje satima, pišu lokalni mediji. Neke ulice su bile pune vode, očekuje se prometni kaos...

Četvrtak obilježila nevremena

Snažno nevrijeme u četvrtak je pogodilo velike dijelove Hrvatske. U Čepinu je vjetar uništio terasu popularnog hotela Mattera, a bilo je i intervencija vatrogasaca koji su uklanjali stabla koja su pala na cestu u Osijeku. U Slavonskom Brodu nadvožnjak je bio pun vode, u Davoru je planuo krov nakon udara groma, dok je u kući bila beba. U županijskom Centru 112 u Osijeku zaprimili su puno poziva građana o posljedicama nevremena.

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana...

Prognoza za petak

Već od jutra u većini krajeva bit će promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebno na Jadranu u prvom dijelu dana moguća su i izraženija grmljavinska nevremena. Kako dan bude odmicao, oborine će postupno slabjeti, a oblaci će se razilaziti, donoseći smanjenje naoblake i ponegdje kraća sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu zapuhati bura i sjeverozapadnjak, povremeno također pojačani. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom između 21 i 26 °C, dok će na Jadranu biti toplije, ponegdje i do 28 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti su većinom između 15 i 19 °C, a na obali i do 23 °C. - 

