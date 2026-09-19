VIDEO 'Biser' u BMW-u driftao po ulicama Osijeka. Policija ga pronašla i oduzela mu tablice

Osječka policija pronašla je vozača koji je u četvrtak "driftao" automobilom po ulicama Osijeka te izazvao negodovanje više građana. Operativnim saznanjima i drugim postupanjima utvrđeno je kako je automobilom upravljao mladić (21) iz Čepina, s privremenim odlaskom u Švicarsku, zbog čega je na automobilu imao švicarske tablice, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

- Zadriftao je autom na samom zavoju, gdje je kontaktni semafor za djecu jer se Osnovna škola Ivana Filipovića nalazi ni 20 metara dalje. Užas! Prijavili smo ovo neodgovorno ponašanje s mogućim materijalnim, ali i zdravstvenim posljedicama - rekao nam je naš čitatelj koji nam je poslao snimku događaja.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je vozač osobnim automobilom narušavao javni red i mir te nastojao privući pozornost građana na naročito drzak i nepristojan način tako što je, upravljajući vozilom Kalničkom, Kozjačkom i Kanižlićevom ulicom u Osijeku, naglo povećavao brzinu, postižući pritom gornju granicu dopuštenog okretaja motora vozila. Time je izazivao proklizavanje pogonskih kotača te zanošenje vozila, stvarajući tako osjećaj uznemirenosti i neugode kod građana.

Pokretanje videa... VIDEO Driftanje u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata

Mladiću je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz čl. 6. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i za prekršaja iz čl. 52. st. 3. istoga zakona.



Nakon dovršenog istraživanja, zbog sumnje na tehničku neispravnost vozila, vozač je sa svojim osobnim automobilom prepraćen u stanicu za tehnički pregled vozila, gdje je obavljenim izvanrednim tehničkim pregledom utvrđeno pet većih nedostataka sa završnom ocjenom "vozilo nije tehnički ispravno".

Policijski službenici Postaje prometne policije Osijek zbog toga su mladiću, uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, privremeno oduzeli registracijske pločice s neispravnog vozila, a vozilo su do daljnjega isključili iz prometa. Vozaču je naplaćena i kazna za počinjeni prekršaj iz čl.236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.